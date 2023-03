One Piece: Eiichiro Oda spiega perché i fan amano molto Usopp

One Piece sarà sempre considerata come la serie shonen più famosa e amata di sempre. In un certo senso possiamo anche dire che non solo ha sostituito Battle Shonen come Dragon Ball, ma li ha addirittura surclassati. Ed è così che Monkey D. Rufy ha conquistato, e continua a farlo, milioni di fan in tutto il mondo.

Come tutti sanno, dopo i lunghissimi eventi di Wano la serie si è addentrata nel suo percorso finale che portare tutti finalmente verso il tanto ambito One Piece. Prima di questo però ci sono ancora alcune cose da scoprire e nel frattempo che il manga prosegue, abbiamo modo di poter tornare indietro ad alcune dichiarazioni del mangaka, Eiichiro Oda.

Infatti pare che nel 2007 abbia speso parole importanti sul legame che c’è tra Usopp e i lettori. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda (2007): One Piece fans can feel close to Usopp because the characters around him are too strong.💪 Hopefully, he'll continue to be the weakest Straw Hat whoever joins the crew in the future. And I hope that Chopper will forever be fooled by his lies. — sandman (@sandman_AP) March 18, 2023

Usopp è il cecchino nella ciurma di Rufy Cappello di Paglia ed è il terzo componente, dopo Zoro e Nami, a salire a bordo. Questo aspetto cronologico ha sicuramente il suo peso ma non è solo questo.

Eiichiro Oda infatti ha dichiarato tempo fa che tutti i fan si sentono così vicini a Usopp perché tutti gli altri personaggi intorno a lui sono troppo forti. Come dargli torto, visto che viaggia con personaggi come Zoro, Sanji, Franky, Robin e Jinbe. Infatti possiamo definire Usopp come il personaggio più umano rispetto a tutti gli altri componenti della ciurma.

Sicuramente Nami non eccelle in forza fisica, ma la sua abilità di controllare i fenomeni atmosferici la allontanano completamente dalla nostra realtà quotidiana. Usopp è vicino a noi perché tutti possono diventare buoni cecchini e soprattutto lui ha paura quando una situazione è spaventosa, esattamente come nella realtà si reagisce.

Nel messaggio Oda sperava che il cecchino sarebbe rimasto sempre il più debole della ciurma, aldilà di chiunque si sarebbe unito in futuro. Sperava anche che Chopper avrebbe continuato a credere alle sue tipiche storie inventate. A distanza di anni da questa dichiarazione si può confermare che non è cambiato nulla.