Pokémon: svelati i nuovi villain della nuova serie anime!

La serie Pokémon quest’anno sta andando incontro ad un cambiamento totale e in un certo senso rischioso. Infatti il nuovo anime, che debutterà il 14 aprile, porterà all’addio di Ash Ketchum e del suo fedele Pikachu. Ma a quanto pare con la nuova stagione in arrivo il trio storico e iconico si sta preparando a uscire di scena insieme a Ash. Stiamo parlando del Team Rocket, che, apparentemente non sarà più presente.

Come abbiamo riportato di recente, l’ultimo episodio trasmesso di Pokemon: Aim To Be A Pokemon Master ha visto Jesse, James e Meowth riunirsi con i loro Pokémon precedenti. Mentre Ash e Pikachu lasceranno la serie come protagonisti, i fan si chiedono se accadrà lo stesso anche per il Team Rocket.

La risposta potrebbe essere arrivata con l’ultimo aggiornamento che riportiamo nel presente articolo. Infatti sono stati introdotti dei nuovi personaggi. Si chiamano “Gli Esploratori” e saranno i nuovi villain della serie. Questi nuovi personaggi vengono presentati tramite un trailer, presente in cima all’articolo, e con alcuni character design.

Gli Esploratori sono composti da Ametyo, Zir, Conia e un misterioso Pokémon chiamato Gurumin. Ognuno di questi allenatori sarà rispettivamente accompagnato da Ceruledge, Rhydon e Golduck. Al momento non sono confermati come i villain della serie, ma hanno sicuramente un aspetto minaccioso.

Di seguito riportiamo i primi design dei nuovi personaggi e dei loro rispettivi compagni:

Se Gli Esploratori dovessero davvero sostituire il Team Rocket, sarà interessante scoprire se riusciranno a raggiungere il livello di notorietà del trio storico. Di recente abbiamo anche riportato ulteriori nuovi personaggi, che a quanto pare supporteranno i protagonisti Liko e Roy.

Nell’attesa di scoprire le novità della serie Pokémon con il nuovo anime, tutti i fan stanno seguendo gli episodi speciali della serie tutta dedicata ad Ash e Pikachu. Il campione del mondo sta incontrando di nuovo tanti volti familiari come Misty e Brock. Dopo aver coronato il suo sogno di sempre, la serie ha colto l’occasione di concludere il suo viaggio in bellezza. E dopo Pokémon: Aim to be a Pokémon Master, toccherà a Liko e Roy portare avanti l’intero franchise più amato di sempre.

