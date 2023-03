Chainsaw Man: il manga rivela il “diavolo” più malvagio di sempre

Chainsaw Man è tra i manga shonen che ha maggiormente riscosso successo nell’ultimo periodo dopo il primo adattamento animato. Al momento la prima stagione si è conclusa, ma le vicende di Denji nel manga sono ancora in corso. Fujimoto infatti sta lavorando alla seconda parte del manga e nonostante Denji sia il protagonista, ha dedicato più spazio anche ad altri personaggi, come il Diavolo Guerra.

Asa Mitaka è una studentessa delle superiori, la quale è diventata il contenitore del Diavolo Guerra, Yoru. Al momento questo personaggio sta affrontando un nuovo terrificante Diavolo. E un nuovo flashback introduce ai fan quello che potrebbe essere il personaggio più malvagio della serie.

Prima di proseguire ci teniamo a riportare che il presente articolo presenterà alcuni spoiler. Dunque i fan che peri fan che non vogliono scoprire anzitempo gli sviluppi di Chainsaw Man l’ideale sarebbe non proseguire.

Asa Mitaka ha subito l’influenza negativamente delle forze soprannaturali che hanno contribuito a generare personaggi come il Diavolo Motosega, Power e tanti altri. Mentre Asa fugge dall’orribile Diavolo Caduta, che guadagna la sua forza apparentemente dalla paura di cadere degli umani, si conoscono i primi giorni dell’attuale Diavolo Guerra in un orfanotrofio.

In seguito alla perdita della madre, Asa vive con altri bambini rimasti orfani. Nei precedenti capitoli di Chainsaw Man, sapevamo che un gran numero della popolazione umana avrebbero perso la vita a causa dei diavoli. La nuova badante di Asa nota che Mitaka stringe amicizia con un gatto di nome Crambon.

Questa donna dice che tutti gli orfani che accudisce hanno perso i loro genitori per colpa dei diavoli. Come anche lei. Tuttavia questi bambini possono ancora ridere e giocare perché orami si è creata una famiglia. Ma il gatto di Asa è l’unico gatto e quindi cerca di persuaderla per sottrarglielo.

Quando Asa si rifiuta di rinunciare a Crambon, la stessa notte un altro orfano informa il futuro Diavolo Guerra di aver avvistato lo sfortunato felino sul fondo di un fiume. Quando Asa cerca di capire se il suo gatto sta bene, si trova di fronte a una dura realtà legata alla “madre domestica” dell’orfanotrofio. Si scopre che lei ha fatto fuori Crambon e questo perché secondo lei tutti in quell’orfanotrofio hanno perso la famiglia. Quindi nessuno di loro può trovare qualcun altro.

