Pokémon: la serie dice addio al famoso Team Rocket?

L’intero fandom della serie Pokémon sta vivendo giorni duri in quanto si prepara a dire addio ad Ash Ketchum e al suo fidato Pikachu. Questi due personaggi hanno rappresentato la serie, come delle vere e proprie mascotte, per più di 20 anni. Quindi non è facile metabolizzare quanto sta per accadere.

Infatti per aiutare i fan in questo, è disponibile la serie speciale Pokémon: Aim to be a Pokémon Master, i cui episodi hanno mostrato reunion toccanti. Oggi però vogliamo riportare un aggiornamento altrettanto pesante e difficile da digerire.

Infatti la serie anime dei Pokémon, dopo Ash e Pikachu, è pronta a dire addio a un famoso trio, quello del Team Rocket!

Probabilmente questa svolta incredibile era già nell’aria, in quanto abbiamo recentemente riportato che Jesse, James e Meowth si sarebbero riuniti con i loro Pokémon del passato. Ma ora possiamo azzardare quasi con certezza che l’ultimo episodio ha anticipato una fine inaspettata sul trio. Infatti questa ipotesti guadagna credibilità in quanto deve ancora essere confermato se il Team Rocket tornerà nella nuova serie, come antagonisti di Liko e Roy.

Il Team Rocket fa parte del franchise da sempre, debuttando proprio con Ash. La loro popolarità li ha portati persino ad apparire nei videogiochi. Pokémon Esplorazioni ha mostrato Jessie, James e Meowth in possesso di una nuova tecnologia per cercare di rubare Pikachu da Ash Ketchum, ma senza successo.

L’ultimo episodio di Pokemon: Aim To Be A Pokemon Master ha mostrato un forte colpo di scena. Infatti molti fan che credono che questa sarà l’ultima apparizione del Team Rocket, e quindi il finale per Jesse, James e Meowth. L’aggiornamento che stiamo riportando ottiene maggiore credibilità da un video che arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider ThePokeRaf. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

After 25 years of annoying yet funny, wholesome, heartwarming and entertaining moments, Team Rocket’s Trio – Jessie, James and Meowth leave the Pokémon anime. These characters were some of the most charming and they for sure made the anime special. I will miss them ❤️ #Anipoke pic.twitter.com/fbjxLmMLeA — Rafi (@ThePokeRaf) March 10, 2023

Come si vede da questa clip il trio si vede con diverse creature che ha allenato e con le quali ha provato a catturare Pikachu. Tutti conoscono come il Team Rocket esce di scena quando fallisce. Scompare in alto nel cielo e in questa clip lo fa con tutti i Pokémon precedenti.

Recentemente abbiamo riportato quattro nuovi allenatori che affiancheranno Liko e Roy. Al momento non ci sono novità sui nemici dei personaggi, quindi non possiamo ancora sapere se il Team Rocket sarà escluso o meno. Questo però, potrebbe aver mostrato il trio volare via per l’ultima volta.

