Scream: Mason Gooding e la sua passione per Le Bizzarre avventure di JoJo

Scream è tornato recentemente sul grande schermo con il sesto capitolo della saga cinematografica. E pare che presenta un prende collegamento alle Bizzarre avventure di JoJo. Dopo gli eventi sanguinosi di Woodsboro, Scream 6 si “trasferisce” a New York con i sopravvissuti del film precedente che provano a evitare le intenzioni omicide di un nuovissimo Ghostface.

In una recente chiacchierata i quattro membri principali del nuovo sequel horror hanno potuto parlare dell’ultimo film insieme a interessanti dettagli sulle loro vite. Ne viene fuori che, sorprendentemente, uno degli attori sia un fan de Le Bizzarre Avventure di JoJo di Hirohiko Araki, con un debole per uno dei personaggi.

Mason Gooding, Jenna Ortega, Melissa Barrera e Jasmin Savoy Brown interpretano rispettivamente Chad, Tara, Sam e Mindy nel nuovo capitolo della saga horror. Nonostante sia sopravvissuto agli eventi di Scream 5, il quartetto non è ancora al sicuro. Nella nuova intervista a Vanity Fair tra gli attori, Mason rivela di aver chiamato il suo cane come uno dei più grandi personaggi di Stardust Crusaders. Infatti il suo cane si chiama Iggy, rendendo così omaggio al cane caratterizzato dallo stand chiamato “The Fool”.

Jenna Ortega ha parlato del nome del cane di Gooding, ricordando anche che in realtà il nome deriva dallo stesso Stardust Crusader. Sebbene Iggy non sia sopravvissuto alla lotta contro Dio Brando e il suo nefasto esercito, rimane uno dei personaggi più noti tra tutti i fan della serie.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Saitamagoated. Di seguito ne ripotiamo il contenuto:

Jenna Ortega mentioning Iggy from JoJo's anime just warms my heart pic.twitter.com/IP97gYK36C — JOL (@Saitamagoated) March 18, 2023

Come si può notare dalla clip riportata, ormai il mondo dei manga e degli anime è più che diffuso in tutto il mondo. L’influenza che esercita tra i registi e gli attori non è neanche una novità. Infatti, come abbiamo più volte riportato, Michael B. Jordan ha confessato il suo amore per serie come Dragon Ball, My Hero Academia e Hajime no Ippo, che l’hanno aiutato a realizzare alcune scene di combattimento per Creed III.

Ecco quindi che un altro attore dimostra di essere legato al mondo dei manga, al punto da scegliere anche il nome per il proprio cane.

Fonte – Comicbook