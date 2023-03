Pokémon: svelata la sinossi dell’ultimo episodio di Ash

Dopo più di 20 anni al centro della serie Pokémon, Ash Ketchum e il suo Pikachu sono pronti a dire addio a tutti gli appassionati. Infatti non saranno loro due i protagonisti della prossima serie anime in arrivo ad aprile. Quindi per non rendere questo momento troppo drastico e per omaggiare Ash, è stata annunciata la serie speciale Pokémon: Aim to Be a Pokémon Master.

Ash Ketchum ha debuttato dal primo episodio in assoluto della serie, ormai più di 20 anni fa. Da allora milioni di spettatori si sono appassionati a questo mondo incredibile e avventuroso, crescendo proprio insieme ad Ash. Sempre insieme a lui tutti hanno accompagnato l’allenatore nei suoi duelli e vicissitudini, fino al coronamento del suo sogno. Tuttavia il suo ultimo episodio da protagonista dei Pokémon, arriverà il mese prossimo.

Proprio a tal proposito abbiamo il piacere di riportare la sinossi dell’episodio finale di Ash Ketchum.

L’aggiornamento arriva direttamente da una nuova guida TV in Giappone. Questa ha rivelato alcuni dettagli sull’ultimo episodio tra cui il titolo. Si chiamerà “Arcobaleno e il maestro dei Pokémon”, in arrivo il 24 marzo. Di seguito abbiamo vogliamo quindi riportare la sinossi dell’episodio finale di cui parliamo:

“Quando Ash e Pikachu tornano alla città di Pallet, si riuniscono con Gary che chiede ad Ash quanto adesso si sia avvicinato a diventare il maestro di Pokémon ora che sei diventato il campione. Non a caso diventare un maestro di Pokemon è stato il sogno di Ash fin da quando è partito con Pikachu. Ash sarà in grado di trovare la risposta a questa domanda?”

Come si può immaginare dalla sinossi, questo episodio finale sarà emozionante dal primo all’ultimo minuto. Ash tornerà nella sua città natale e Pikachu sarà al suo fianco. Il protagonista incontrerà nuovamente Gary, al quale dovrà dare una risposta sulla definizione di Maestro Pokemon.

Il franchise presenterà due nuovi protagonisti, Liko e Roy, e di recente abbiamo riportato i design dei due personaggi come anche alcune novità. Infatti ci sarà un nuovo personaggio che sarà accompagnato da un Pikachu diverso da quello di Ash e sarà chiamato Capitano Pikachu.

