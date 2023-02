Tra le uscite Marvel targate Panini del 23 febbraio 2023 si evidenzia l’uscita in edizione limitata e numerata della Collector’s Box dedicata ai 60 anni di Spider-Man. Inoltre, arriva l’ultima miniserie dedicata a Jessica Jones, The Variants, mentre Daredevil e il Punitore entrano in rotta di collisione sulle pagine di Punisher.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 23 febbraio 2023.

Le uscite Marvel Panini del 23 febbraio 2023

Amazing Spider-Man 13

Spider-Man 813

5,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #11/12

Tornano le vicende dell’originale Tessiragnatele… ma con un nuovo costume!

L’accordo con Norman Osborn terrà anche con il ritorno di Hobgoblin?

E di quale dei tanti epigoni di Goblin stiamo parlando?

Dulcis in fundo, il ritorno di due comprimari molto amati sin dall’epoca Lee/Ditko!

Punisher 9

3,00 €

Contiene: Punisher (2022) #7

Arriva Daredevil, l’Uomo senza paura!

La faida tra Matt Murdock e Frank Castle è di vecchia data, così come lo è quella con la Mano.

E ora che Punisher è diventato il Pugno della Bestia, uno scontro tra i due era inevitabile. Meno prevedibile, invece, è come andrà a finire.

Intanto, Maria Castle sta iniziando a ricordare sempre più cose del proprio passato… e non sono necessariamente tutte piacevoli!

Marvel Integrale: Spider-Man di J.M. DeMatteis 25

4,90 €

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #399/400, Spider-Man (1990) #56

Festeggiamo i primi venticinque numeri della serie con un sommario molto speciale!

Amazing Spider-Man #400 e Il dono, una delle più belle storie di DeMatteis!

Una storia breve retrospettiva con il mattino dopo la morte di zio Ben!

Si conclude inoltre con una sorpresa il mini-crossover Fumo e specchi!

The Variants: Jessica Jones vs. Jessica Jones

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: The Variants (2022) #1/5

Come sarebbe incontrare una versione alternativa di noi stessi che ha compiuto scelte differenti e ora conduce un’esistenza diversa dalla nostra?

È quello che sta per scoprire Jessica Jones, che nel corso di un’indagine all’apparenza di routine si ritroverà faccia a faccia con altre sé provenienti dal Multiverso.

Riuscirà Jessica ad andare d’accordo con loro? Oppure, ancora una volta, si rivelerà essere la sua peggior nemica?

Ma non è tutto, perché, nel momento più difficile, la detective sarà costretta a fare qualcosa che potrebbe costarle… un membro della sua famiglia!

Savage Avengers 3

Operazione Drago!

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Savage Avengers (2019) #11/16

Il terrificante e cattivissimo mago Kulan Gath ha trovato il modo per risucchiare l’energia di Shuma Gorath e diventare inarrestabile!

Il Dottor Strange ed Elektra, terrorizzati, devono trovare la forza di formare un piano per contrastare l’antico stregone!

La nascita di un nuovo gruppo di eroi, tutti diversi tra loro ma uniti nella battaglia da un tremendo nemico comune!

Un cast ricchissimo di personaggi Marvel: da Wolverine a Magik passando per Elektra, la Vedova Nera, il Cavaliere Nero, Hellstrom e persino il Fenomeno!

Spider-Man Collector’s Box

250,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) 50, Amazing Spider-Man (1963) 122, Amazing Spider-Man (1963) 300, Amazing Spider-Man (1963) 400, Amazing Spider-Man (1999) 38, Superior Spider-Man (2013) 1, Amazing Spider-Man (2022) 1, un portachiavi di metallo, una sacca sportiva in cotone, cinque pin metalliche, una litografia in bianco e nero autografata da John Romita Jr.

Panini festeggia il 60° anniversario di Spider-Man con un CELEBRATION BOXSET, ricco di oggetti da collezione unici ed esclusivi!

All’interno della box: sette albi con sette delle storie più significative dell’Arrampicamuri, una per ogni decennio della sua storia editoriale, un prestigioso portachiavi 3D di Spider-Man in metallo disegnato da Marco Checchetto, una sacca sportiva in cotone di Spidey, cinque spille metalliche a tema ragnesco e un’esclusiva litografia in bianco e nero autografata da John Romita Jr.

Cofanetto in edizione limitata a 500 copie numerate.

Secret Empire

Marvel Omnibus

54,00 €

Contiene: Secret Empire (2017) #0/10, Free Comic Book Day: Secret Empire (2017) #1, CaptainAmerica (2017) #25, Secret Empire: Omega (2017)

Capitan America: traditore!

La Sentinella della Libertà era in realtà un agente dormiente, e dopo mesi di attesa ha svelato il suo doppio gioco.

New York è caduta, gli Stati Uniti sono nelle mani dell’Hydra, tutto sembra perduto. Chi fermerà Steve Rogers?

Finalmente in volume il drammatico maxievento che ha cambiato per sempre la storia dell’Universo Marvel e di uno degli Eroi più amati.

Doctor Strange 6

Marvel Masterworks

32,00 €

Contiene: Doctor Strange (1974) #10/22, Doctor Strange Annual (1976) #1, Tomb of Dracula (1972) #44

Tutto ha inizio con… la fine del mondo?!

E per convincere Eternità a non porre fine a tutto ciò che è, il Dr. Strange dovrà affrontare se stesso.

Quindi, uno scontro con il signore dei vampiri Dracula, un viaggio nei recessi più occulti della storia degli Stati Uniti e Clea scatenata!

Una fondamentale raccolta di avventure classiche dello Stregone Supremo del periodo 1975/1977: tra le storie Marvel più evocative e sognanti di sempre.

I Difensori 8

Marvel Masterworks

32,00 €

Contiene: Defenders (1972) #76/91, Tales to Astonish (1979) #13 (II)

Una delle saghe più singolari degli anni 70 giunge al termine, quella di Omega lo Sconosciuto!

Tenetevi forte, perché stanno per tornare in scena i Difensori originali: il Dr. Strange, Hulk e il Sub-Mariner, di nuovo insieme per un’avventura in un mondo devastato dalla guerra.

Nel frattempo, i restanti membri del non-gruppo devono affrontare minacce di ogni sorta, dall’ineffabile Mandrillo all’FBI, mentre la vita di Patsy “Hellcat” Walker prende una piega tragica.

Ciliegina sulla torta: Namor vs. Pantera Nera!

I Vendicatori 6

Marvel Masterworks

28,00 €

Contiene: Avengers (1963) #59/68, Marvel Super-Heroes (1968) #17

Tenetevi pronti a leggere le storie dei migliori talenti dell’industria dei comics, Roy Thomas, John Buscema, Gene Colan e Barry Windsor-Smith. Il periodo più creativo nella storia degli Eroi più potenti della Terra!

La prima trasformazione di Hank Pym in Calabrone, la metamorfosi di Hawkeye in Golia, il matrimonio di Giant-Man e Wasp!

Storia bonus: le origini del Cavaliere Nero!

Lego Spider-Man Magazine 3

6,90 €

Contiene: la minifigure ufficiale LEGO® di Miles Morales!