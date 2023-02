Star Comics annuncia il webcomic The God of High School in Italia

La casa editrice italiana Star Comics, ha annunciato sulla sua pagina facebook ufficiale l’arrivo di The God of High School in tutte le fumetterie italiane e sarà completamente a colori. Si tratta di uno dei webcomic più acclamati e letti di sempre. Il manwha sudcoreano disegnato e ideato da Yongje Park, intitolato The God of High School, sta per arrivare con il primo volume a partire dal 1° marzo.

Tutti coloro che sono interessati ad acquistare il primo volume del manwha possono aggiungerlo alla lista dei desideri direttamente dal sito web di Star Comics cliccando qui. In alternativa è possibile preordinarlo da amazon seguendo questo link. Il prezzo del primo volume sarà di 12,90€.

Le vicende di The God of High school ruotano attorno a Jin Mori, che ha imparato dal nonno l’arte del taekwondo. Durante i combattimenti ha come la capacità di vedere a rallentatore i pugni degli avversari, riuscendo così a schivare la maggior parte dei colpi. Ma oltre a essere veloce è anche potente. Infatti con i suoi potenti pugni, mette facilmente al tappeto anche chi è più forte e più grosso di lui.

Un giorno, però, Jin riceve un invito a partecipare al God of High School. Si tratta di un misterioso torneo di arti marziali al quale possono prendere parte su invito, soltanto gli studenti delle superiori. Il vincitore potrà vedere realizzato il suo desiderio più grande, qualsiasi esso sia. I partecipanti non avranno limitazioni di alcun tipo e potranno infatti praticare qualsiasi disciplina e utilizzare qualsiasi arma.

Il webcomic di Yongje Park ha sicuramente raggiunto un successo incredibile a livello mondiale. Grande merito di questo traguardo ha sicuramente la storia che, anche se caratterizzata da un ritmo iniziale lento, in seguito diventa esplosiva. Anche lo stile unico di Park, caratterizzato da dettagli precisi dei suoi disegni, rende al meglio tutte le scene di lotta e le tecniche di combattimento, dando l’impressione di guardare una serie animata.



The God of High School non è sicuramente nuovo a coloro che hanno già guardato la serie animata tratta dal manhwa distribuita da Crunchyroll.