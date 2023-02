One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1076

One Piece si trova nel suo arco narrativo finale dopo più di 20 anni di serializzazione e questo ha portato i fan a stare ancora più vicino al manga. Sapere che Monkey D. Rufy sia viaggiando per la sua tappa finale ha dell’incredibile, ma allo stesso tempo è carico di una tristezza mista a nostalgia.

Eiichiro Oda però, durante il Jump Festa ha rassicurato tutti del fatto che non finirà poi così presto consigliando a tutti i lettori di rilassarsi e godersi il manga. E in effetti è così, andrebbero ascoltate le parole del mangaka dato che l’arco narrativo di Egghead sta e entusiasmando tutti i fan di One Piece.

Dopo il tanto atteso approfondimento su Vegapunk, si scoprire che in realtà è l’obiettivo del Governo Mondiale in quanto lo scienziato ha esplorato alcune aree top secret. Per fortuna, Vegapunk non è solo ma c’è proprio Rufy a proteggergli le spalle aiutandolo così a fuggire dall’isola.

Nel capitolo 1075 la situazione ha cominciato a intensificarsi e si è concluso con una proposta di alleanza molto bizzarra.

Oggi abbiamo il piacere di riportare le prime anticipazioni del capitolo 1076 di One Piece. Queste arrivano direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE1076 BRIEF SPOILER OF ONE PIECE CHAPTER 1076 pic.twitter.com/qIG0UL9TwN — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) February 20, 2023

Rob Lucci è tornato nelle pagine del manga come colui a capo del CP0, incaricato di uccidere Vegapunk. Ma messo KO da Stussy, come anche Kaku, chiede inaspettatamente a Rufy è Zoro di unire le loro forze.

Il capitolo 1076 dunque si apre con la liberazione di Lucci e Kaku dalle manette di amalgatolite. Vedremo dunque per la prima volta Lucci e Rufy combattere insieme, contro S-Bear e Zoro insieme a Kaku contro S-Hawk. Quest’ultima creatura che somiglia a Mihawk possiede i poteri del Frutto del Diavolo visti da Mr.1.

Il prossimo capitolo darà la possibilità a fan di saperne di più su Vegapunk, il quale si troverà imprigionato con alcuni agenti del CP0 dei quali si erano perse le tracce.

Ma la vera chicca è legata a un personaggio assolutamente amato dai fan. Parliamo di Shanks, che si troverà sull’isola di Elbaf con alcuni giganti. Qui sarà raggiunto anche da Eustass Kidd!