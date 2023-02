Chainsaw Man arriverà doppiato in italiano su Crunchyroll

Dopo l’annuncio di Vinland Saga 2 e Mob Psyco doppiati in italiano, arriva anche Chainsaw Man su Crunchyroll, insieme ad altri anime di successo soprattutto in terra nipponica. Parliamo di To Your Eternity e The Ancient Magus’ Bride, anch’essi presto disponibili nella nuova versione doppiata in italiano.

Al momento non sappiamo ancora le date di debutto per quanto riguarda il doppiaggio in italiano degli anime appena citati, ma abbiamo tantissimi dettagli a proposito dell’adattamento e del cast vocale in generale. Si parte ovviamente da Chainsaw Man:

Chainsaw Man

Studio di doppiaggio: Molok

Direzione del doppiaggio: Max Di Benedetto

Nal cast troviamo:

Denji: Mosè Singh (Zenitsu Agatsuma in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba , Mikey in Tokyo Revengers e Shigeo “Mob” Kageyama in Mob Psycho 100 )

Mosè Singh (Zenitsu Agatsuma in , Mikey in e Shigeo “Mob” Kageyama in ) Makima: Benedetta Ponticelli (Ryoko Mendo in Lamu , Alphonse “AI” Elric in Full Metal Alchemist , Misty in Pokemon )

Benedetta Ponticelli (Ryoko Mendo in , Alphonse “AI” Elric in , Misty in ) Power: Martina Felli (Najimi Osana in Komi can’t communicate , Sasha/Hades in Saint Seiya – The Lost canvas e Himiko Toga in My Hero Academia )

Martina Felli (Najimi Osana in , Sasha/Hades in e Himiko Toga in ) Aki: Alessandro Fattori (Twelve in The Orbital Children , Weisz Steiner in Edens Zero , Byakuya Kuchiki in Bleach )

Alessandro Fattori (Twelve in , Weisz Steiner in , Byakuya Kuchiki in ) Pochita: Elisa Giorgio (Yor Forger in SPY x FAMILY, Limur Tempest in That Time I Got Reincarnated as a Slime, Pitohui in “SAO Alternative Gun Gale Online”, Maki Ze’nin in JUJUTSUKAISEN)

To You Eternity

Studio di doppiaggio: Lylo Italy

Direzione del doppiaggio: Renata Bertolas

Nel cast troviamo:

Fushi: Dario Sansalone (Yuji Itadori in JUJUTSU KAISEN )

Dario Sansalone (Yuji Itadori in ) Osservatore: Patrizio Prata (Goten in Dragon Ball Super: SUPER HERO )

Patrizio Prata (Goten in ) Hayase: Deborah Morese (Marin Kitagawa in My Dress-Up Darling )

Deborah Morese (Marin Kitagawa in ) March: Veronica Cuscusa (Shuna in That Time I Got Reincarnated as a Slime )

Veronica Cuscusa (Shuna in ) Parona: Laura Cherubelli (Nobara Kugisaki in JUJUTSU KAISEN)

The Ancient Magus’ Bride

Studio di doppiaggio: CDR Creative Dubbing Rome

Direzione del doppiaggio: Riccardo Bambini

Nel cast troviamo:

Chise Hatori: Giorgia Venditti

Giorgia Venditti Elias Ainsworth: Diego Baldoin

Diego Baldoin Angelica Varley: Mattea Serpelloni

Mattea Serpelloni Silky: Martina Felli

Insomma come ben vedete il progetto per quanto riguarda i doppiaggi in italiano cresce sempre di più in casa Crunchyroll, dando così la possibilità di ampliare a dovere il pubblico sulla piattaforma streaming. Voi avete già visto questi tre anime? Ovviamente sono tutti presenti su Crunchyroll in versione sottotitolata.

Fonte Crunchyroll