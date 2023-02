Le uscite Planet Manga del 16 febbraio 2023 si segnalano l’esordio di Deadpool Samurai, il manga dedicato al Mercenario Chiaccherone nato dalla collaborazione tra Marvel e Shonen Jump+ (anche in edizione variant), e di The Witch and the Beast.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 16 febbraio 2023, ricordandovi anche l’annuncio dell’edizione italiana di Parno Graffiti.

Le uscite Planet Manga del 16 febbraio 2023

The Witch and the Beast 1

Cut Price

3,99 €

A CACCIA DI STREGHE

Ashaf ha una bara sulle spalle; Guideau è una ragazza dai tratti ferini.

Sono alla ricerca di una delle streghe più potenti mai esistite.

Nel loro peregrinare giungono in una città che venera proprio una strega…

Ma come ci si può fidare di queste terribili creature?

Deadpool Samurai 1

Manga Run 23

5,20 €

Deadpool Samurai 1

Variant

Manga Run 23

7,00 €

UN EVENTO ECCEZIONALE, UNICO, LEGGENDARIO!

Deadpool sbarca nei manga grazie a un’epica collaborazione tra Marvel e Shonen Jump+!

Il più pazzo antieroe americano esce dall’universo dei comics e si reca in Giappone per unirsi a una filiale ufficiale degli Avengers, la Samurai Squad!

L’Usuraio 39

9,00 €

Il presidente lascia Okinawa e torna a Tokyo. Deve regolare i conti con chi lo vuole incastrare ed è determinato a mettere fine a questa faccenda. La Yakuza lo bracca, lo vuole, lo ricatta. Dopo ciò che ha fatto, per la prima volta è lui a dover pagare, e con gli interessi. L’usuraio è sempre più alle strette…

Gleipnir 12

7,00 €

INIZIA UNA BATTAGLIA PER LA VITA

Honoka, diventata ormai la personificazione del male, trascina una persona dopo l’altra nel nulla. Elena, Naoto e Hanabi cercano di fermare colei che un tempo era loro amica, portandosi dentro sensi di colpa, rimorsi e rabbia.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU VVVVID

Blue Lock 19

7,00

SI ALZA IL SIPARIO SULLA FASE DUE DEL BLUE LOCK

Il confronto con i campioni delle principali leghe europee è un’occasione irripetibile per i giovani calciatori selezionati da Jinpachi Ego.

Chi si sarà evoluto abbastanza per competere con superstar di tale livello?

Yu-Gi-Oh! Complete Edition 4

14,90 €

DUELLI SEMPRE PIÙ REALISTICI E TERRIFICANTI

Il torneo organizzato da Pegasus J. Crawford, il creatore del gioco di carte Magic & Wizards, per prendere il controllo della Kaiba Corporation entra nel vivo.

Yugi e Jonouchi otterranno le dieci stelle necessarie ad accedere alla fase finale?

Otherside Picnic 3

7,50 €

LA STAZIONE FEBRUARY SOTTO ATTACCO

Un mostro spaventoso attacca la stazione February nell’Altra Parte.

Sorawo e Toriko riescono a fuggire, ma qualcosa di inaspettato le sorprende.

Un altro mistero sembra attanagliare le ragazze, che per fortuna possono sempre contare su Kozakura.

Namaikizakari – Ma Che Sfacciato! 7

7,00

MA QUANTO È BELLO METTERSI CON LA PERSONA DI CUI SI È INNAMORATI?

Yuki, per esempio, si sente… più a terra che mai!

Troppe cose da fare a scuola: dove trova il tempo per una relazione?

Settima uscita di una love comedy deliziosamente atipica che vi stupirà per il romanticismo anticonvenzionale.