Pluto, il capolavoro di Naoki Urasawa ispirato ad Astro Boy di Osamu Tezuka avrà una trasposizione animata, così come confermato durante le notizie lette negli scorsi mesi.

Durante l’estate abbiamo avuto modo di leggere alcuni aggiornamenti al riguardo, che avevano ufficializzato la produzione dell’anime presso Studio M2. La conferma arrivò dallo stesso fondatore dello studio Masao Maruyama. Da quel momento non abbiamo più avuto notizie al riguardo.

Molto probabilmente la situazione era ancora incerta, ma a quanto pare il tutto nel corso dei mesi si è assestato, perché oggi è arrivata la conferma di Netflix al riguardo, offrendo al pubblico anche un periodo di uscita stimato: il 2023. Quindi il tutto potrebbe arrivare a breve.

Essendo come data, o meglio, periodo di uscita il 2023 ovviamente nel corso di questi mesi possiamo aspettarci materiali promozionali come immagini, poster, teaser trailer e via discorrendo dedicati a Pluto, un’opera del sensei Urasawa, che dopo Monster ottiene un altro adattamento animato.

Pluto: l’adattamento Netflix del manga di Naoki Urasawa uscirà nel 2023

La conferma arriva tramite @otocoto che condivide il poster Netflix dedicato all’adattamento in questione. Inoltre sono stati anche condivisi alcuni dettagli dello staff, confermando come accennato in precedenza, lo sviluppo della serie presso Studio M2.

Animation Studio: Studio M2

Original Creator: Osamu Tezuka, Naoki Urasawa

Producer: Masao Muruyama

Top Supervisor: Makoto Tezuka

CAST

Atom: Yoko Hikasa

Uran: Minori Suzuki

Gesicht: Fuji Shinshu

Abbiamo le informazioni generali da come potete leggere e anche una prima immagine ufficiale. Forse la presenza di Monster all’interno della piattaforma Netflix ha spinto il colosso dello streaming a puntare su altre storie di Urasawa?

Questo potrebbe essere un buon segno, specie se consideriamo la potenziale e futura trasposizione di 20th Century Boys, un altro capolavoro cult dell’autore di Monster, Billy Bat, Happy e Asadora.

Sicuramente una sorpresa questo annuncio ufficiale, visto che ormai stavamo per perdere le speranza a tal proposito, vista la mancanza di notizie al riguardo. Curioso anche vedere il come i rumour si siano confermati ancora una volta, confermando anche una diffusione di informazioni spesso veritiere.

Voi cosa ne pensate? Avete letto il manga in questione?

Fonte Twitter