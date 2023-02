Ecco gli anime più piratati del 2022

Gli anime fin da tempi immemori sono stati sempre tra i prodotti più piratati insieme alle scan dei manga, sopratutto in dei periodi di “nicchia” dove case editrici e studi di animazione non puntavano su molti titoli nipponici per ovvie ragioni.

Nonostante tutto questo con il tempo si è assestato, il 2022 conferma ancora una volta il medium anime come quello più piratato dell’anno, anche se piattaforme streaming come Prime Video o Crunchyroll cercano di offrire sempre un catalogo vario con un costo moderato.

Stando alla fonte Comic Book e Variety, apprendiamo e leggiamo dei dati forniti da Muso a proposito della questione, dove quest’ultimo ha anche fornito i titoli precisi più piratati di questo 2022: tra gli anime ci sono anche tantissime serie TV come House of Dragon o anche Rick e Morty ad esempio.

Con un bel 13% si pizza al secondo posto la prima stagione di Chainsaw Man, una delle serie TV più attese dell’anno, successivamente al successo della controparte cartacea. Segue anche la prima stagione di Bleach con un 9%, seguita a sua volta da Spy x Family.

Quali sono gli anime più piratati del 2022?

Top 10 Most Pirated TV Seasons in 2022 https://t.co/TjHS8YwF03 pic.twitter.com/UIm0K0Wb8x — WTK (@WTK) February 7, 2023

The Eminence in Shadow, The Rising of the Shield Hero S2, insieme a quelli citati in precedenza sono tra le serie anime più scaricate e guardate illegalmente del 2022, al fronte di altre serie TV come Moon Knight o anche la nuova serie Prime Video dedicata al Signore degli Anelli.

Una lotta che dura da molti anni quella della diffusione illegale di materiale televisivo, che ancora oggi provoca non poco danno all’industria in questione. Come accennato anche i manga sono letti in scan illegali, nonostante l’editoria si sia ampliata e abbia proposto molti titoli provenienti dalla terra del Sol Levante.

Chainsaw Man a quanto pare è stato l’anime più piratato del 2022, nonostante l’enorme mole di appassionati che doveva sostenerlo e non “derubarlo” in tal senso.

Nel 2023 uscirà anche la terza stagione di Demon Slayer, e per evitare ulteriori danni al franchise vi invitiamo a vederlo su Crunchyroll appena sarà confermata la trasmissione in simulcast. Cerchiamo sempre di sostenere i nostri medium preferiti.

Fonte Comic Book – Twitter