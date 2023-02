My Hero Academia: svelato il design ufficiale di Dark Deku

My Hero Academia è pronto per la serie finale di episodi della sesta stagione, e oggi abbiamo la possibilità di condividere il design ufficiale dell’eroe oscuro di Deku!

La sesta stagione ha fatto il suo debutto l’1 ottobre 2022 ed è divisa in due parti. In totale la sesta stagione sarà caratterizzata da 25 episodi.

La stagione segue la battaglia culminante tra gli Eroi e gli studenti del Liceo U.A. tra cui Izuku Midoriya e i nemici del Fronte di Liberazione del Sovrannaturale guidato da Tomura Shigaraki. Con le informazioni raccolte da Hawks, mentre erano sotto copertura, gli Eroi affrontano i loro nemici. Questo ha inevitabilmente portato a una guerra a tutto campo.

La seconda metà della stagione descrive le conseguenze della guerra. Tutti gli Eroi continuano a salvare i civili e catturare i nemici mentre affrontano le loro vittime derivanti dalla perdita della fiducia del pubblico.

L’ultimo episodio di My Hero Academia ha mostrato un Deku consapevole del fardello che deve portare, ora ancora più pesante. Questo perché All For One e Tomura Shigaraki si sono ulteriormente potenziati. Questo è il motivo per cui alla fine dell’episodio decide di avventurarsi da solo. In questa fase cruciale, l’anime ha mostrato un aspetto completamente nuovo di Izuku Midoriya.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider DabisPoleDance. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#MHA #BNHA Updated Deku character Design is now on the on the anime’s website pic.twitter.com/f0PLD4BzUz — ever (@DabisPoleDance) February 4, 2023

Il momento finale dell’episodio 131 di My Hero Academia ha ufficialmente dato il via all’atto finale della serie anime. Se si credeva di aver assistito a tantissimi cambiamenti mostrati nella prima parte della stagione, ora Deku ha ulteriormente cambiato le cose. Infatti prima ha deciso di rivelare il suo segreto ai suoi ex compagni di classe 1-A, e poi di lasciare la scuola per sempre.

Deku quindi adesso è determinato proseguire il suo viaggio da solo poiché ha deciso di assumersi tutto sulle sue spalle.

Questo ha portato a un nuovo design del protagonista della serie di Horikoshi. Utilizzando la maschera che ha sempre fatto parte del suo costume, ora ha un aspetto molto più oscuro. A tutti gli appassionati attende un’intensa lista di episodi prima che la sesta stagione giunga al termine, con Deku che proverà a non tradire tutte le speranze riposte su di lui.