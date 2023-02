One Piece 1051: svelato il titolo e data di uscita del prossimo episodio

One Piece prosegue il suo percorso sia sul fronte manga che anime. Per quanto riguarda il manga, Eiichiro Oda sta disegnando l’arco narrativo finale tramite il quale ha già rivelato per la prima volta alcuni dettagli che hanno fatto chiarezza su alcuni misteri. Invece l’adattamento animato gode di forte seguito da parte degli appassionati soprattutto per la qualità che lo caratterizza.

L’anime di One Piece al momento adatta le vicende di Wano, l’arco narrativo più lungo di One Piece. Tutti sono a conoscenza dell’evento principale legato a Wano. Infatti l’obiettivo principale di Rufy è di, supportato da una forte alleanza tra pirati e samurai, di abbattere e far cadere la tirannia di Kaido sul paese di Momonosuke.

Chiaramente non è assolutamente facile, dato che si parla di uno dei quattro imperatori del mare che dimostra più di una volta la sua superiorità schiacciante. Ne da’ prova soprattutto contro Rufy, il quale da tutto se stesso per cercare di diminuire il divario di forza con il suo avversario ma senza avere successo. Nel momento in cui subisce l’ennesima sconfitta, Cappello di Paglia si ritrova infondo al mare privo di sensi con Yamato che affronta suo padre per fermare il suo piano malvagio.

Quello che tutti gli appassionati stanno aspettando di vedere sul piccolo schermo è quello conosciuto come il Gear Fifth di Rufy. Potrebbe sembrare la fase successiva del Gear Fourth, ma in realtà è molto di più. Infatti è il risveglio del suo Frutto del Diavolo, Homo Homo modello Nika, di tipo Zoo Zoo mitologico che gli permette di trasformarsi in Nika.

Ora pare che questo momento stia per arrivare con il prossimo episodio di One Piece, il 1051. Oggi abbiamo il piacere di riportare la data di uscita, il titolo e anche l’anticipazione dell’episodio. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE1051 ONE PIECE EPISODE 1051 PREVIEW! Episode title: "The Legend Returns! Luffy's Heavenly Fist Roars!" Release Date: February 12, 2023 09:30 am (Japan Time) Next Episode is 🔥🔥🔥 Please look forward to it! pic.twitter.com/exaNQNKz76 — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) February 5, 2023

L’episodio 1051 si intitolerà “Il ritorno della leggenda! Il pugno leggendario di Rufy ruggisce!” e uscirà il 12 febbraio. Abbiamo parlato della qualità incredibile, mai vista prima, degli ultimi episodi di One Piece. In merito a questo l’animatore dell’anime anticipa che la performance di questo episodio sarà incredibile. Non resta che aspettare e guardare il risultato!