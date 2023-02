Tra le uscite manga Star Comics del 8 febbraio 2023 si segnala il penultimo volume, anche in edizione limitata, di Demon Slayer (in attesa della conclusione in un’edizione speciale di cui sono stati da poco annunciati i dettagli), l’ultimo di No Guns Life e il primo di Lullaby of the Dawn.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 8 febbraio 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 8 febbraio 2023

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n. 22

BIG n.83

di Koyoharu Gotouge

€ 5,20

IL NUOVO MANGA DEI RECORD EREDE DI DRAGON BALL E ONE PIECE!

Manca più di un’ora all’alba e i feroci attacchi di Muzan si fanno sempre più violenti. La Squadra Ammazza Demoni resiste con le unghie e con i denti grazie alle Colonne rimaste in campo e ai membri ancora vivi. Riusciranno le loro lame a raggiungere il demone? Senza contare che Tanjiro è stato colpito da Muzan… In uno scontro in cui i contendenti mettono in gioco la vita, la battaglia finale raggiunge il limite estremo!

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n. 22

LIMITED EDITION CON 8 SPILLETTE E UN LIBRETTO

BIG LIMITED n.83

di Koyoharu Gotouge

€ 14,90

Il volume sarà disponibile anche in versione Limited Edition, con 8 spillette e un fantastico data book di 32 pagine in allegato!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

ECHOES n. 10

WONDER n.123

di Kei Sanbe

€ 6,50

UN’OPERA DI VENDETTA E MISTERO DEL MAESTRO SANBE!

La rivelazione dell’identità di Tre Occhi è stata orchestrata da Wakazono! Resosi conto che il poliziotto ha messo volutamente in pericolo Senri diffondendone il volto e il nome, Kazuto si pente di non aver agito con maggiore fermezza e decide che è arrivata l’ora di risolvere la situazione una volta per tutte. Anche l’uomo del fuoco è irritato per il comportamento di Wakazono e gli chiede spiegazioni, ma come risposta ottiene delle domande che lo portano a ricordare tutto il suo passato. Chi è davvero con le spalle al muro, adesso?!

FAIRY TAIL NEW EDITION n. 62

BIG n.84

di Hiro Mashima

€ 5,20

Mentre per Natsu è infine giunto il momento dello scontro “fraterno” contro Zeref, sul campo di battaglia, precipitato nel caos, compare all’improvviso Acnologia. Elsa, Wendy e Gerard sono costretti a una dura battaglia… Ma forse è presto per abbandonare la speranza: pare infatti che esista un modo per sigillare il drago demoniaco e annientarlo!

IN THE CLEAR MOONLIT DUSK n. 3

EXPRESS n.271

di Mika Yamamori

€ 5,90

DOPO IL SUCCESSO DI TSUBAKI-CHO LONELY PLANET, MIKA YAMAMORI TORNA CON UNA NUOVA, ELEGANTISSIMA OPERA!

Yoi, che si è messa con Ichimura per un periodo di prova, resta inizialmente sulla difensiva e cerca di capire che intenzioni abbia il senpai, ma a poco a poco si accorge che i propri sentimenti stanno cambiando e questo la imbarazza da morire. D’altro canto, anche Ichimura si rende conto che la presenza di Yoi nella sua vita è sempre più importante. A un certo punto, però, la ragazza conosce un nuovo “principe” nel luogo in cui lavora part-time…

LULLABY OF THE DAWN n. 1

QUEER n.51

di Ichika Yuno

€ 6,50

A GRANDE RICHIESTA, ARRIVA IN ITALIA L’OPERA DI DEBUTTO DI ICHIKA YUNO

🏆Chil Chil BL Awards, 2022 (Best Comic)

Elva è un sacerdote che combatte contro i mostri che escono dal mare nero, ma ogni volta che lo fa la sua vita viene erosa. Quando lo scopre, il giovane Alto decide di trovare un modo per liberare e salvare Elva, giurando di rimanere sempre al suo fianco. Passano gli anni e il venerabile sacerdote, destinato a pochi altri anni di vita, stando con Alto inizia per qualche ragione a mostrare i segni di una portentosa guarigione… Comincia così questa storia fantasy di amore e salvezza, incentrata su un “cagnolino” fedele e coraggioso e un giovane scontroso che non sa amare.

A grande richiesta, arriva in Italia l’opera di debutto di Ichika Yuno, vincitrice anche del primo premio nella categoria “Best Comic” ai ChilChil BL Awards 2022!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

NO GUNS LIFE n. 13

POINT BREAK n.273

di Tasuku Karasuma

€ 5,90

Lo Harmonie potenziato dal cervello ausiliario in parallelo è stato attivato e tutti gli extended della città finiscono sotto il controllo di Honest. Juzo, scampato a questa sorte grazie al piano che il suo vecchio socio Suiso ha messo a punto a rischio della sua stessa vita, si trova ora ad affrontare Honest da solo… Che ne sarà dell’ultimo incarico di Juzo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

SCUM’S WISH n. 3

KAPPA EXTRA n.281

di Mengo Yokoyari

€ 6,50

Hanabi e Mugi portano avanti la loro relazione divisa fra apparenza e realtà. Quando però Sanae Ebato dichiara il suo amore a Hanabi, questa finisce per rivelarle la verità sulla sua finta relazione. Cosa penserà la professoressa Akane delle vicende che riguardano i suoi giovani studenti? I fili rossi del destino intrecciano i sentimenti di tutti in un legame impossibile da spezzare…