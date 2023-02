Tra le uscite J-POP Manga del 8 febbraio 2023 si segnala l’ultimo capitolo di Blue Giant con il vol. 5.

L’8 febbraio sarà disponibile anche Tokyo Revengers 23, disponibile singolarmente e nel Collection box Tokyo Revengers Pack 2, insieme al Tokyo Revengers Character Book 2.

Continuano Dance Dance Danseur 11, Radiation House 11, Smile Down The Runway 10 e Hiraeth 1.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 8 febbraio 2023, ricordandovi anche le novità annunciate a Natale.

Le uscite J-POP Manga del 8 febbraio 2023

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Blue Giant 5

di Shinichi Ishizuka

€ 15,00

Yukinori riesce a salire sul palco del So Blue. Grazie alla sua performance, per il trio formato da lui, Dai e Tamada si aprono le porte del più importante jazz club giapponese. Ma quando tutto sembra andare per il verso giusto, ecco accadere l’irreparabile…

Tokyo Revengers 23

di Ken Wakui

€ 6,50

Il nuovo presente è radioso per Takemichi sia per tutti gli ex membri della Toman, ma non per Mikey…

Alla disperata ricerca di un indizio, Takemichi e gli altri dissotterrano la scatola sepolta dodici anni prima.

Nascosta lì dentro si cela una sconvolgente verità…

Tokyo Revengers CHARACTER BOOK 2

di Ken Wakui

€ 8,50

Un volume strabordante di succosi contenuti extra, tra approfondimenti sui personaggi e splendide illustrazioni inedite. Una vera e propria chicca da collezione, imperdibile per i numerosissimi seguaci dello shonen manga del momento!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Radiation House 11

di Tomohiro Yokomaku e Taishi Mori

€ 6,50

Da quando Iori è arrivato al policlinico Amakasu, il rapporto tra An e i tecnici di radiologia è un po’ alla volta migliorato. Tuttavia, il dottor Kaburagi, il primario di radiologia, è sull’orlo di una crisi perché sente che la sua presenza in reparto è meno necessaria, così affida una missione segreta al venditore e produttore di apparecchiature mediche Takeda per indagare su Iori…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Dance Dance Danseur 11

di George Asakura

€ 6,50

Dopo essersi allenato sulle absi della danza classica e aver ripetuto gli esercizi più e più volte, come se fosse possedfuto dal demonio, Junpei affronta la gara dello YAGP. Nell’ora di pausa della competizione senior maschile, Ruo, che avrebbe dovuto essere in Russia, sale sul palco e si mette a ballare. Junpei rimane sconvolto e, con l’eccitazione nel cuore, continua a danzare fino al giorno seguente. Fisicamente esausto, decide di presentarsi alla finale… È a quel punto che viene avvolto dal “suono”, per poi diventare lui stesso il “suono”!

Smile down the runway 10

di Inoya Kotoba

€ 6,50

Nuove sfide tra i professionisti di “Aphro I Dite”! Dopo il diploma, Ikuto si è messo in gioco con un tirocinio da “Aphro I Dite” ed è riuscito a farsi assumere a tempo pieno, anche se come modellista. Ora i suoi nuovi problemi sono un capo svogliato, colleghi bizzarri e competitivi e lo scoglio più grande di tutti: i computer! Ikuto dovrà lottare per lasciare il segno in un ambiente spietato dove lavora anche il suo rivale, Too Ayano… Inizia un nuovo capitolo della sua storia!

HIRAETH – L’ultimo viaggio 1 (di 3)

di Yuhki Kamatani

€ 6,50

Mika, una giovane studentessa, sta affrontando con enorme difficoltà il lutto per la perdita della sua migliore amica. Disperata e sola, in preda a quel sentimento di nostalgia e rimpianto che i gallesi chiamano hiraeth, è determinata a ricongiungersi con lei… nell’aldilà. Tuttavia, prima che possa accadere l’irreparabile, la ragazza viene salvata da due viaggiatori: un misterioso dio senza nome e un immortale, Hibino, che segue il dio nella speranza di scoprire da lui come porre fine alla propria esistenza. Insieme ai due nuovi compagni, Mika inizia così un viaggio verso Yomi, la terra dei morti, luogo mitico in cui speranza e disperazione si intrecciano. Ma anche di fronte alle meraviglie e alla magia che le si sono ora schiuse davanti, riuscirà la giovane a trovare una via d’uscita dal suo dolore?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

RISTAMPE