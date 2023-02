My Hero Academia registra un nuovo incredibile record di vendite mondiale!

My Hero Academia è uno dei manga Shonen più amati e seguiti di sempre e al momento si trova nel suo arco conclusivo. Quindi è pronto a dire addio alle pagine di Weekly Shonen Jump. Kohei Horikoshi dta lavorando sullo sviluppo della battaglia finale del Liceo U.A. contro Shigaraki, l’Unione dei Villain e All For One.

La popolarità di un manga è dettata quasi esclusivamente dal numero di copie vendute e oggi vogliamo riportare un aggiornamento relativo proprio a questo dato. Il manga di Kohei Horikoshi ha registrato numeri di vendita recenti che sono aumentati nettamente. Il merito di questo sviluppo è dovuto anche all’arco di guerra adattato nella serie anime.

Sia l’Arco della Guerra che l’Arco Finale vedono Deku e gli altri personaggi collaborare con eroi professionisti nel tentativo di salvare la Hero Society. Le minacce da affrontare sono diverse, dato che Shigaraki e All For One hanno organizzato un esercito importante per poter creare un mondo che favorisca i forti sui deboli.

Negli ultimi capitoli del manga, pare che la situazione vada a favore degli eroi. Ma il capitolo più recente ha rilasciato gli inizi su quello che potrebbe essere lo scontro finale tra Izuku Midoriya e Shigaraki. All For One e One For All si affrontano ancora una volta.

La pagina Twitter ufficiale di My Hero Academia ha confermato che il manga ha venduto ben 85 milioni di copie in tutto il mondo. Si tratta di un numero sorprendente considerando che un anno fa, nello stesso periodo, il manga contava 20 milioni di copie in meno. Di seguito ne riportiamo il comunicato:

Al momento il manga è in pausa, in quanto Kohei Horikoshi ha recentemente annunciato l’assenza del manga per due settimane. Questo è dovuto ad alcuni problemi di salute, legati ad alcuni gravi difficoltà alla sua spalla.

Nonostante Horikoshi abbia più volte confermato che My Hero Academia si concluderà con questo arco, non ha parlato in maniera specifica del capitolo che sancirà la conclusione di tutto.

Fonte – Comicbook