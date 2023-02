One Piece: Stussy esce allo scoperto e svela le sue intenzioni

Da quando One Piece ha introdotto Vegapunk molte cose sono accadute. Lo scienziato è riuscito in qualche modo a conquistare l’attenzione e il favore di Rufy di fargli da “scudo” contro l’attacco del CP0, con l’obiettivo di lasciare l’isola di Egg Head.

Tutto questo tumulto si è creato perché Vegapunk lavora per il Governo Mondiale ma allo stesso tempo conduceva alcune indagini che remavano contro la sua realtà lavorativa. Quando ha fatto il suo debutto ha spiegato alla ciurma protagonista quale fosse il suo sogno. L’uomo vuole recuperare una fonte di energia risalente al periodo del Regno Antico, che il Governo Mondiale ha polverizzato.

Quando questo è venuto fuori, il CP0 è stato inviato su Egg Head per eliminare lo scienziato. A capo dell’organizzazione vi è Rob Lucci e questo ha avuto modo di incontrare di nuovo Rufy e di combattere ancora.

Insieme a Lucci c’era anche Kaku e Stussy e in questo articolo vogliamo concentrarci su questo personaggio.

Seguiranno alcuni spoiler legati al capitolo 1073 di One piece. Tutti coloro che potrebbero trovare poco piacevole scoprire in anteprima quello che succede nel manga, l’ideale sarebbe non proseguire con la lettura.

Il capitolo precedente di One Piece ha mostrato una conclusione inaspettata. Infatti, mentre Zoro stava affrontando Kaku ad un tratto Stussy interviene e mette il suo collega fuori gioco facendogli perdere i sensi.

Il capitolo 1073 si apre allo stesso modo, ma il bersaglio questa volta è Lucci. Dopo averlo messo KO molto facilmente si mette in collegamento, tramite lumacofono, con uno dei satelliti di Vegapunk dicendo di aver messo fuori gioco Lucci e Kaku.

Tutti i componenti della ciurma di Rufy restano stupiti di quanto accaduto e si scopre che Stussy in realtà è sempre stata dalla parte di Vegapunk da almeno due decadi.

Quindi si tratta di un alleato prezioso per lo scienziato dato che era infiltrata molto da vicino al Governo Mondiale. Durante la battaglia cerca di prendere il controllo dei Seraphim ma senza riuscirci in quanto il livello gerarchico è uguale a quello di Lucci.

Tuttavia riescono in qualche modo a venirne a capo e da questo momento si unirà a Vegapunk e insieme alla ciurma di Rufy lascerà l’isola.