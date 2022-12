Dragon Ball Deliverance è un progetto Fan-Made molto interessante, che si unisce non solo ai prodotti originali ma anche a quelli non ufficiali, creando ancora una volta un mondo sempre più vasto e spettacolare.

Rammentiamo anche al pubblico che Toyotaro, l’attuale disegnatore di Dragon Ball, è stato notato grazie alla serie “Dragon Ball AF”, dove il giovane artista dava vita ai sogni più reconditi dei fan, comprensivi e desiderosi di ammirare nuove forme dei personaggi che all’interno della saga non si sarebbero mai mostrate.

Anche qui, con Dragon Ball Deliverance – Il Film, un gruppo di appassionati ha creato la loro versione della storia, tramite un prodotto che al momento non ha nessuno scopo di lucro ma solo la passione di condividere una visione personale della storia creata da Akira Toriyama.

Da come potete vedere dalla clip in calce questa serie Fan-Made è al quarto episodio, che questa volta ha una durata maggiore rispetto ai precedenti perché viene considerato come un film. Oltre la storia quello che salta all’occhio è sicuramente la qualità delle animazioni, che di certo non fanno invidia a studi più professionali:

Dragon Ball Deliverance: ecco un meraviglioso anime Fan-Made

Tramite Comic Book leggiamo anche una dichiarazione degli a proposito del progetto e dell’episodio: “L’episodio in questione è davvero molto speciale, non solo per il contenuto ma anche per noi, proprio come significato stesso della cosa. Il film dimostra la nostra ambizione e la nostra forza per quanto riguarda il lavoro di squadra.

Dentro questo nuovo episodio abbiamo messo il cuore e l’anima, e la durata di 45 minuti dimostra tutta la nostra ambizione e l’amore verso il franchise e l’animazione. Inoltre questo film introduce per la prima volta degli sfondi in 3D rispetto a quelli precedenti che sono sempre stati in 2D, quindi era più classico in un certo senso.”

Dragon Ball Deliverance da come vedete ha ormai toccato quasi 1 milione di visualizzazioni e nonostante siano molte il progetto merita ancora qualcosa di più. Il team dietro questo anime dovrebbe essere preso in considerazione dalla stessa Toei per quanto è talentuoso. Cosa ne pensate?

Fonte Comic Book – YouTube