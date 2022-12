Spy x Family: il film e la seconda stagione dell’anime si mostrano in un nuovo trailer

Spy x Family ha raggiunto un successo incredibile grazie all’adattamento animato, la cui prima stagione si è ufficialmente conclusa di recente. Ma tutti gli appassionati della famiglia Forger non hanno nulla da temere in quanto durante il Jump Festa è stata annunciata non solo una seconda stagione animata ma anche il primo film. Entrambi i progetti sono previsti per il 2023.

A tal proposito oggi abbiamo il piacere di riportare il primo trailer della seconda stagione e del primo lungometraggio, visibile in cima all’articolo.

L’anime che adatta il manga di Tatsuya Endo ha davvero conquistato il mondo. E continuerà a farlo anche nel 2023 con la seconda stagione anime. La dinamica della famiglia “organizzata” dalla spia più intelligente del mondo per portare a termine una missione delicata, ha fatto breccia nei cuori degli appassionati. Infatti nella prima stagione prodotta da Clover Works e Wit Studio i fan hanno avuto modo di esplorare i segreti dei tre componenti.

Sebbene, al momento, non ci sia ancora una data concreta per le uscite del film e della seconda stagione, è stato confermato che sia la stagione 2 che il nuovo film arriveranno entrambi in Giappone nel 2023.

Probabilmente la seconda stagione sarà caratterizzata da un’uscita internazionale imminente, sempre su Crunchyroll. Ma lo stesso non si può dire del nuovo film. Per quanto riguarda cosa aspettarsi, questo primo sguardo alla seconda stagione anticipa uno dei più grandi archi narrativi che i fan stavano aspettando di vedere. Stiamo parlando dell’arco della Great Cruise Adventure (“Avventura della grande crociera“).

Questo arco mostra tutti e tre i membri della famiglia Forger andare in crociera per ragioni completamente diverse, e l’azione non manca di certo.

Per quanto riguarda il nuovo film, possiamo riportare che presenterà una storia originale con nuovi personaggi. Il progetto sarà inoltre supervisionato dal mangaka della serie Tatsuya Endo, il quale curerà anche il character design.

Il manga ah ricevuto un’accoglienza positiva dalla critica ottenendo anche un grande riscontro in termini di incassi. Non a caso nel corso del primo mese di pubblicazione sono state vendute oltre 300 000 copie del manga, mentre dopo quattro mesi ha superato il milione di unità. In Italia Spy x Family è edito da Planet Manga dal 2020.

Fonte – Comicbook