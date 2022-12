Spy x Family: annunciata la seconda stagione animata e molto altro!

Spy x Family ha annunciato al Jump Festa che ci sarà una seconda stagione dell’anime e anche un lungometraggio animato!

La prima stagione animata che adatta le vicende del manga di Endo ha davvero conquistato il mondo quando ha debuttato all’inizio di questa primavera. Lo stesso tipo di reazione ha avuto il pubblico con la seconda parte della prima stagione rilasciata questo autunno.

Ora però bisogna guardare avanti, in quanto la prima stagione sta per concludersi e il Jump Festa con un tempismo impeccabile, annuncia una seconda stagione, prevista per il 2023.

Questo aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider shonenleaks. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

SPY × FAMILY ANIME SEASON-2

ANNOUNCED FOR 2023 pic.twitter.com/b26WHKc1So — Shonenleaks (@shonenleaks) December 18, 2022

Ci sono altre sorprese per i fan della famiglia Forger, e infatti il 2023 sarà un anno davvero impegnativo per Spy x Family. Non solo i fan potranno dare una sbirciatina al musical in arrivo, ma, oltre alla seconda stagione, Spy x Family è pronto a presentare il suo lungometraggio d’esordio. Anche il film è anche in lavorazione per un’uscita in Giappone il prossimo anno.

Dalle prime informazioni in nostro possesso il film di Spy x Family presenterà una storia originale con nuovi personaggi. Inoltre Tatsuya Endo parteciperà alla produzione del film supervisionando lo sviluppo. Quindi ciò significa che c’è molto da aspettarsi per il prossimo anno poiché è ora confermato che il franchise offrirà mm moltissimi contenuti imperdibili per tutti gli appassionati!

SPY × FAMILY Movie will be a complete new work produced under supervision of Mangaka Tatsuya Endo!! pic.twitter.com/OcSi440Y7M — Shonenleaks (@shonenleaks) December 18, 2022

Spy x Family è uno dei manga più amati e seguiti che ha debuttato nel 2019 su Shonen Jump+ e ha riscosso un forte successo grazie alla prima stagione animata. Infatti questo ha spinto gli spettatori a essere anche lettori, come se l’anime avesse pubblicizzato il manga scritto e disegnato da Tatsuya Endo.

La prima stagione dell’anime è prodotta da Wit Studio e CloverWorks. Al momento non sappiamo se anche per la seconda stagione i due studi di animazione giapponesi collaboreranno o meno.

In Italia gli spettatori inizialmente hanno potuto guardare gli episodi della prima stagione sottotitolati in italiano su Crunchyroll. Ma dal 15 ottobre di quest’anno, a cadenza settimanale, hanno debuttato gli episodi doppiati in italiano.