Boruto: svelato il periodo di uscita ufficiale dell’arco di Code al Jump Festa

L’anime di Boruto: Naruto next generations è finalmente pronto a fare il suo ritorno e in occasione del Jump Festa, possiamo riportare la finestra di uscita dell’arco narrativo di Code. Il franchise legato al ninja biondo quest’anno all’evento annuale ha rilasciato tantissime novità. Infatti, sempre restando in tema anime, è stato confermato l’adattamento di Sasuke Retsuden.

Invece riguardo l’anime del sequel di Naruto, possiamo riportare con gioia che tornerà sul piccolo schermo ufficialmente a febbraio 2023.

LEGGI ANCHE:



One Piece svela un nuovo risveglio di un Frutto del Diavolo

Dopo la morte di Jigen, accompagnata dalla perdita di Kurama, e dalla perdita del Rinnegan di Sasuke, Konoha cerca di rialzarsi mentre il braccio destro del defunto leader dell’Organizzazione Kara sta tramando la sua vendetta. Code è un personaggio abbastanza simile a Kawaki, utilizzato da Kara come nave per l’Otsutsuki, nonostante il primo sia considerato più un “esperimento fallito” rispetto al nuovo membro del Villaggio.

La trama imminente non vedrà solo Code mettere insieme un esercito per sostituire le perdite subite da Kara, ma introdurrà anche due nuovi villain. Stiamo parlando di in ​​Ada e Daemon, che sicuramente causeranno disordine nel mondo degli shinobi.

In occasione del Jump Festa dunque, la conferma del periodo di uscita dell’anime è arrivato insieme ad un nuovo artwork. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider shonenleaks. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Boruto anime Code Arc confirmed

Broadcast begins in February 2023 pic.twitter.com/wK1iT5IM4q — Shonenleaks (@shonenleaks) December 17, 2022

Inoltre l’anime di Boruto sarà affiancato dall’adattamento di Sasuke Retsuden e arriverà anche questo nel mese di febbraio 2023. Nel manga di Boruto, attualmente, Konoha si ritrova in alcune situazioni molto delicate da affrontare dato che la minaccia di Code continua a crescere fino a raggiungere un livello chepotrebbe superare quella di Jigen.

Come abbiamo riportato nella parte iniziale dell’articolo, Kurama è scomparsa e Sasuke ha perso un enorme potere. Di conseguenza chi si troverò a farsi carico della maggior parte della responsabilità di proteggere il mondo dei ninja sarà la prossima generazione ninja. Sfortunatamente per Konoha, Boruto continua a lottare contro l’Otsutsuki che risiede all’interno del suo stesso corpo, Momoshiki. Attualmente il livello di controllo sta diventando più difficoltoso per il figlio dell’Hokage.

Anche questo nuovo arco narrativo sarà diretto dallo studio di animazione Pierrot.