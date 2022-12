Bleach: Thousand-Year Blood War avrà un episodio speciale dalla durata di 1 ora, che concluderà il primo cour composto da 12 episodi. Gli altri tre arriveranno nel 2023 con uno spazio tra l’uno e l’altro di circa due mesi.

Per festeggiare il traguardo e anche l’episodio speciale è stato pubblicato un trailer molto speciale dalla durata di circa 4 minuti, dove il pubblico può ammirare una sorta di riassunto contenente tutti gli eventi più rilevanti di questa nuova trasposizione anime, che come sappiamo adatta la parte finale del manga.

Tutti i 10 episodi trasmessi fino a ora sono riassunti in questo video visionabile in calce, così da donare una breve infarinatura degli eventi trascorsi in questi mesi prima della parte finale. Ichigo Kurosaki è tornato sul piccolo schermo con una qualità tecnica eccezionale, regalando fedeltà anche all’opera cartacea:

Bleach: Thousand-Year Blood War: arriva un trailer speciale prima del gran finale

I primi secondi del trailer pongono subito lo spettatore al centro delle vicende principali della storia, e immediatamente vengono mostrate a schermo le prime battaglie d’Ichigo, enfatizzate da un doppiaggio giapponese coinvolgente è sempre perfetto per la situazione.

La clip come accennato prosegue poi fino alla fine riassumendo le scene più importanti di questi 10 episodi, e ovviamente all’interno ci sono spoiler ma non occorre dirlo, visto che il video riassume le sequenze e gli eventi più rilevanti mostrati fino a questo momento.

Verso la fine del video rasentiamo dei frame e delle sequenze altamente spettacolari, che confermano l’indubbia qualità tecnica della storia, che come accennato conterrà anche delle sequenze e delle scene inedite ideate e scritte dallo stesso Tite Kubo.

Bleach: Thousand-Year Blood War avrà quindi un episodio finale dalla durata complessiva di un’ora, contenente le puntate 11 e 12 che andranno a concludere il primo cour della nuova serie anime. Il finale sarà trasmesso il 26 dicembre, quindi dopo il giorno di Natale.

La saga è ancora lunga e ci saranno altre tre tranche prima di concludere il tutto, contando anche i contenuti inediti che vuole portare Kubo all’interno della parte finale animata della sua storia, da anni attesa dal pubblico di appassionati. Tutto arriva da CB.

Fonte Comic Book – YouTube