Bleach: Thousand Year Blood War ha fatto una piccola pausa al momento, e nonostante siano ormai stati trasmessi alcuni episodi non abbiamo ancora conferme o notizie per quanto riguarda spezzoni e sequenze inedite create appositamente per questa versione anime, che come sapete adatta la parte finale della storia.

Tite Kubo prima della première dell’anime aveva già discusso del lavoro inedito svolto per quanto riguarda questa trasposizione animata, che come accennato conterrà delle sequenze e episodi in generale non contenuti nella versione manga. Non saranno filler e si amalgameranno all’interno della vicenda principale.

La parole di Kubo sono state chiare ma al momento non abbiamo nulla al riguardo, se non questa nuova intervista che potrebbe confermare qualcosa per quanto riguarda il secondo split core dell’anime di Bleach.

L’intervista è stata sottoposta a Tomohisa Taguchi, ovvero il regista degli episodi contenuti in questo adattamento della parte finale della storia. Il director appunto, in queste righe accenna e quasi conferma in maniera ufficiosa l’arrivo del materiale inedito, accelerando l’entusiasmo dei fan.

La traduzione dal giapponese è arrivata da Nayem Siddique Saki ~ The battle:

Bleach: Thousand Year Blood War, la seconda parte dell’anime avrà delle scene inedite nel manga?

Interview with Director Tomohisa Taguchi "Millennium Blood War Arc" aiming for heights――

Taguchi wants the bleach anime to be a high quality jump anime with new technology #BLEACH_anime #BLEACH pic.twitter.com/Tdcv6a8w4m — Nayem Siddique Saki ~ The battle🩸 (@nayem_saki) December 11, 2022

“Bleach è una storia longeva ed ha molto fan. In tutto questo tempo abbiamo cercato di creare un prodotto che fosse all’altezza di tutto e io ho sempre sentito questa forte pressione al riguardo.

Studio Pierrot ha sempre avuto come mantra “facciamo un prodotto di alta qualità che rispecchi la Guerra dei Mille Anni di Sangue”: e così stiamo facendo.

Rispetto a 10 anni fa abbiamo anche più possibilità per realizzare questo obiettivo, e le nuove tecnologie di certo ci hanno donato un enorme mano, data la qualità delle animazioni e dei disegni raggiunta per quanto riguarda il lato tecnico. Ecco perché ho diretto Bleach dopo 10 anni, ed ecco cosa è cambiato da allora.

Quando ho incontrato Kubo ero molto nervoso ma nel tempo siamo entrati in confidenza. Durante le nostre ultime chiacchierate l’autore di Bleach ha confermato che a breve userà del materiale creato apposta per l’occasione non presente nel manga, così da donare un volto unico e diverso anche alla controparte anime”.

Questa è stata la risposta del director in merito alla domanda: “La prego, ci parli della decisione e del suo coinvolgimento intorno a questo nuovo anime di Bleach, discutendo anche del suo ritorno nell’animazione dopo 10 lunghi anni e del suo rapporto con Kubo”.

Fonte Twitter Nayem Siddique Saki ~ The battle