Bleach: svelati i dettagli sugli episodi del finale di stagione

Una delle novità più belle del 2022 è sicuramente il ritorno di Bleach con l’adattatore animato dell’ultimo arco narrativo del manga.

Dunque tutti gli appassionati quest’anno hanno visto Ichigo Kurosaki tornare sul piccolo schermo portando alle stelle il loro entusiasmo.

Dopo esattamente dieci anni, il mietitore di anime è tornato tra i fan con la stressa supervisione del mangaka Tite Kubo.

In questo momento, la Soul Society sta affrontando la sua minaccia più impegnativa e pericolosa. Oggi abbiamo il piacere di riportare quelli che sono i primi dettagli per il finale di stagione invernale di Bleach: La Guerra dei Mille Anni. Sicuramente questi promettono più azione in arrivo.

Secondo una nuova dichiarazione del team di Studio Pierrot, il gran finale partirà il 26 dicembre. Combinerà gli episodi 12 e 13 in uno solo quindi gli appassionati della serie avranno modo di guardare un episodio esteso esattamente il giorno dopo Natale.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di VIZMedia. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Looking back on all that has happened so far in BLEACH: Thousand-Year Blood War! ⚔️🔥#BLEACHTYBW Part 1 Finale (Episodes 12 & 13) premieres on 12/26. pic.twitter.com/C4MGYcE4ac — VIZ (@VIZMedia) December 12, 2022

Ora tutti i fan non sanno cosa aspettarsi da questo finale ma sicuramente sarà ricco di sorprese. Soprattutto ci saranno cliffhanger che spingerà tutti a seguire la serie.

Ichigo sarà sicuramente protagonista di azione e combattimento, di fatto il protagonista si è trovato faccia a faccia con Yhwach.

In questo momento il Gotei 13 è allo sbaraglio e Ichigo è l’unica speranza in quanto è più forte con la capacità di portare avanti l’esercito. Molti mietitori di anime sopravvissuti stanno prendendo tempo per allenarsi.

Quindi, quando verrà trasmesso il finale invernale, i fan potranno aspettarsi che alcuni di questi personaggi tornino in azione ottenendo spazio.

Naturalmente ci teniamo a precisare che questi due episodi in uno non rappresentano la conclusione dell’arco finale de La Guerra dei Mille Anni . Infatti abbiamo riportato in precedenza che la serie anime sarà divisa in quattro parti, e questo finale segnerà la fine del primo.

Non sappiamo se Bleach continuerà a trasmettere episodi stagione dopo stagione o se sarà necessaria una divisione ulteriore. In vista dell’imminente Jump Festa molto probabilmente sarà rilasciato qualche ulteriore aggiornamento legato all’anime.