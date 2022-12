Chainsaw Man: la prima stagione anime è la più cercata del 2022

Chainsaw Man ha conquistato tantissimi appassionati in tutto il mondo e con il primo adattamento animato non fa che confermare il fenomeno mediatico che è diventato. Di fatto Studio MAPPA ha svolto un lavoro di qualità sublime, e l’anime funge anche da promozione per il manga.

La prima stagione di Chainsaw Man è chiaramente in corsa per essere uno dei più incredibili adattamenti anime di quest’anno.

Ovviamente non sarà così semplice dato che ci sono anche diversi altri anime che hanno avuto un importante successo nel corso del 2022. Oggi però vogliamo riportare uno dei motivi per il quale il successo di Chainsaw Man è tra o più schiaccianti dell’anno corrente. Molto semplicemente l’anime prodotto da Studio MAPPA è il più cercato dagli utenti del 2022.

Questo vuol dire che tutti conoscono almeno di cosa si tratta e moltissimi sono i fan della serie che attraverso l’anime hanno poi letto il capolavoro di Fujimoto. Tuttavia la serie animata si trova verso la fine, in quanto sta per concludersi. Infatti questa prima stagione che adatta le vicende sanguinose di Deniji è caratterizzata solo da dodici episodi.

Chainsaw Man non è stata l’unica serie anime molto ricercata in Giappone. Infatti ci soon altri importanti franchise che hanno avuto molto successo. Tra questi ci sono Spy x Family, Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury e Lycoris Recoil. Sono titoli molto importanti e il fatto che l’anime di MAPPA sia al primo posto lascia ben immaginare quanto sia seguito.

Al momento gli ultimi episodi di Chiansaw Man, vedono Denji e i suoi amici in gravi difficoltà dopo il debutto di Katana Man e del suo misterioso giovane alleato. Inoltre nell’episodio più recente tutti i fan hanno potuto assistere al potere incredibile di Makima.

Anche se prossima alla conclusione, la prima stagione avrà sicuramente un finale importante. Nonostante non ci siano ancora notizie legate ad una possibile seconda stagione, la serie prosegue attraverso il manga e continuerà a conquistare lettori.

Fonte – Comicbook