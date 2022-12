Dragon Ball Super 88 ha finalmente i suoi spoiler ufficiali e dopo mesi ritorniamo a parlare del noto manga di Akira Toriyama e Toyotaro. Come accennato dal nostro precedente articolo nella prima pagina mostrata appare Black Freezer, anche se non fisicamente, visto che si materializza davanti all’immaginazione di Vegeta.

Tramite Comic Book che condivide un Tweet di DBSHype abbiamo modo di rivedere questa tavola appena citata e allo stesso tempo ammiriamo anche in versione “bozza” ovviamente, le nuove vesti di Goten e Trunks che come anticipato in precedenza faranno le veci di Goku e Vegeta in loro assenza.

Dragon Ball Super 88: ecco i primi spoiler ufficiali

Le tavole mostrate sono tre e nella prima vediamo nuovamente Goku e Beerus intenti a mangiare mentre Vegeta è già preoccupato per la potenza raggiunta dal villain che in precedenza lo aveva ucciso.

Nella seconda bozza troviamo un fantastico sketch dei protagonisti di questa saga insieme al Dr. Hedo, come sapete personaggio presente all’interno del film DBS: Super Hero. Non notiamo nulla di speciale in questa tavola, dato che molto probabilmente si tratterà di una splash page introduttiva prima dell’inizio del capitolo.

Dragon Ball Super 88 arriverà in Giappone il 20 dicembre, mentre poco dopo si potrà già leggere su MangaPlus, piattaforma d’oro per tutti gli appassionati del medium nipponico.

La terza tavola condivisa è sicuramente quella più interessante visto che sostanzialmente possiamo vedere non solo Goten e Trunks in azione, ma ammiriamo anche il design dei due, anche se al momento non ha ancora colore.

Come accennato Goku, Vegeta e Freezer appaiono, ma probabilmente questa saga non mostrerà molto di loro, visto il suo spazio donato ai nuovi “Super Hero della Terra”. “Super Hero” è appunto il titolo del capitolo 88 e chiaramente i due ragazzi fanno il verso a quanto fatto da Gohan con Great Saiyaman.

Abbiamo un primo sguardo molto interessante e al momento sappiamo ben poco dello svolgersi delle vicende, e possiamo tranquillamente dire che il villain non sarà Freezer, anche considerando la presenza centrale di tutt’altra storie e tutt’altri guerrieri. Voi cosa ne pensate? Siete soddisfatti delle anticipazioni? O non leggete il manga?

Fonte Comic Book – Twitter