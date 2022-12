Bleach arriva su Netflix, dopo la prima parte della nuova stagione appena entrata in pausa per un paio di settimane. La serie tratta dal manga di Tite Kubo attualmente è già presente da alcuni mesi su Prime Video, ma chi ha solamente Netflix da oggi può iniziare questa incredibile maratona.

Dopo l’inizio dell’arco narrativo finale su Disney+ ecco che anche la altre piattaforme cercano di fare la loro parte per quanto riguarda l’anime di Bleach, tornato finalmente in auge con questa nuova serie, che chiude un cerchio stoppato dall’anime alcuni anni fa. Infatti ricordiamo che il manga ha concluso qualche tempo fa le vicende.

Dopo la ristampa del primo numero nella “Christams Edition” ecco che arrivano tutte le piattaforme streaming a proporre questo vero e proprio cult degli anni duemila, troppo sottovalutato a suo tempo.

Infatti per un periodo Bleach ha avuto un momento oscuro dove nessuno voleva trasmetterlo, e quindi a oggi è anche bello vedere tutta questa “guerra” per la conquista della trasmissione. Ad annunciane l’arrivo su Netflix è la stessa Dynit sui suoi canali social.

Bleach arriva su Netflix: la conferma di Dynit sui canali social

Finalmente una bella notizia per chi voleva iniziare da zero questo capolavoro, nonostante le numerose stagioni siano colme di filler. Infatti fin dalle prime fasi insieme a Naruto, Bleach era una delle trasposizioni animate più “odiate” dal pubblico, dato che per mesi bloccava la serializzazione canonica, stoppando spesso eventi importanti.

Ovviamente questa carrellata di episodi e stagioni presenti anche su Prime Video contengono tutti i filler prodotti all’epoca nel corso degli anni, ma sta allo spettatore decidere se visionarli o meno, riducendo quindi anche i tempi di visione nel caso il medesimo vorrebbe portarsi in pari per cominciare “La Guerra dei Mille Anni di Sangue”.

Bleach è quindi disponibile da ora su Netflix, nel caso voleste recuperarlo come si deve saltando tutti i contenuti “non canonici” visionando solamente la storia principale, che nonostante tutto è comunque molto longeva.

Voi recupererete tutto o visionerete nuovamente Bleach dalla prima stagione con un bel rewatch? Attualmente Dinsey+ trasmette la stagione conclusiva.

Fonte Instagram ufficiale Dynit