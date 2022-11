Bleach: La Guerra dei Mille Anni introduce la Divisione Zero

Bleach: La Guerra dei Mille Anni continua ad entrare nel vivo dell’ultimo arco narrativo del manga adattato. Gli ultimi episodi sono stati molto interessanti in quanto hanno rilasciato dettagli importanti e anche impensabili su Ichigo. Non solo il protagonista è capace di utilizzare un tipo di potere simile a quello dei Quincy, ma a quanto pare sua madre era vicina a Yhwach.

Di fatto tutti gli appassionati di Bleach sono molto curiosi di saperne di più dopo l’incontro di Ichigo con Yhwach. La Soul Society si trova in grossa difficoltà vista la potenza degli avversari. I leader sono inoltre dispersi se non morti.

Oggi riportiamo che l’ultimo episodio dell’anime di Bleach: la Guerra dei Mille Anni ha introdotto una nuova squadra che potrebbe ribaltare questa situazione di svantaggio.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider shonenleaks. Attraverso questo aggiornamento scopriamo che la Divisione Zero, o Guardia Reale è scesa in campo. Sulla scia dell’assalto di Yhwach, il gruppo entra in azione e si scopre la verità su ciò che fa questo gruppo.

BLEACH TYBW DIVISION ZERO pic.twitter.com/NBGR9o5ga0 — Shonenleaks (@shonenleaks) November 28, 2022

Secondo questo ultimo episodio di Bleach, la Divisione Zero è rimasta nell’ombra per una buona ragione. La sua intera ragione di esistere è proteggere lo Spirito Re, il sovrano assoluto dell’aldilà. La Divisione Zero, o Guardia Reale protegge anche la Famiglia Reale e quindi tutto Palazzo Reale.

Per quanto riguarda i membri, la Guardia Reale è composta da Shinigami che hanno dato importanti contributi alla Soul Society. Lo Spirito Re li ha accolti nella sua squadra di sicurezza personale e attualmente ci sono cinque membri in totale. Ichibei Hyosube, Tenjiro Kirinji, Kirio Hikifune, Oetsu Nimaiya e Senjumaru Shutara sono i componenti del gruppo.

E fino ad ora, lo Spirito Re ha chiesto alla squadra di stare fuori dalle questioni che riguardano il Gotei 13. A quanto pare, dopo l’ultimo episodio andato in onda, questo mandato sta cambiando, ed è a causa dello sconvolgimento di Yhwach di ogni equilibrio nell’aldilà.