One Piece: e se i Mugiwara diventassero la ciurma di Barbanera?

One Piece è colmo di misteri e proprio per questo motivo tantissime persone si sono avvicinate al manga, ovviamente insieme ai tanti altri fattori comprensivi di questo bellissimo mondo ideato e disegnato da Eiichiro Oda.

Spesso i crossover e le varie fan art pongono i personaggi della serie in una nuova veste e allo stesso tempo offrono anche un’idea su come i medesimi potrebbero essere nei panni di altri pirati in questo caso, così come accade con i Mugiwara e la ciurma di Teach, il temibile Barbanera.

In questo video di Norridzuan Art abbiamo l’occasione di vedere proprio questo e a quanto pare il tutto risulta strano nonché interessante. La clip parte ovviamente con Luffy nelle vesti di Teach, il nemico a cui il giovane pirata dovrà prima o poi far fronte, viste le loro ambizioni in pieno contrasto.

L’art è artisticamente elevata e nonostante il protagonista ha la barba tipica di Teach, rimane comunque fedele al suo stile e come potete vedere dal video in calce è presente anche la cicatrice sul suo petto. Sfumature e colori brillanti compongono il resto.

Successivamente tocca a Zoro, che con lo stesso stile adottato per Luffy diventa Shiryu, uno dei membri più importanti e potenti dopo lo stesso capitano Teach. Anche qui l’arte la fa da padrone.

Katarina Devon diventa Nico Robin e nonostante la somiglianza non sia quella l’artista riesce comunque a donare al personaggio un volto credibile. Brook si trasforma invece in Avalo Pizarro, l’uomo bestia dalla potenza devastante. Sanji invece presta il suo volto al design di Lafitte.

Franky poi si trasforma senza ombra di dubbio in Jesus Burgess, vista anche la stazza fisica molto simile, oltre che la potenza complessiva. Usopp presta il suo volto a Van Ooger, forse quello più simili a cui il cecchino dei Mugiwara poteva assomigliare.

Chopper è Doc Q, e qui non ci piove. Jinbe è San Juan Wolf, sia per forza che per estetica. Infine il video si chiude con Nami, che presta il volto a Vasco Shot. Cosa ne pensate di tutto questo? In calce potete vedere il video completo.

One Piece: e se i Mugiwara diventassero la ciurma di Barbanera?

Fonte Youtube