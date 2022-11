Hunter x Hunter: Togashi segna un importante traguardo con il capitolo 400

Hunter x Hunter è uno dei manga Shonen più famosi di sempre, soprattutto per la sua pubblicazione irregolare. Notoriamente il mangaka, Yoshihiro Togashi, soffre da problemi di salute da diversi anni che non permettono di rimanere seduto. Di conseguenza non può lavorare con i ritmi di una pubblicazione settimanale.

Tuttavia non ha mai mollato e infatti Hunter x Hunter è recentemente tornato con nuovi capitoli che riprendono le vicende del Succession Contest. Oggi riportiamo che Togashi, sempre tramite il suo account Twitter, ha annunciato il raggiungimento di un importantissimo traguardo del manga.

Di seguito riportiamo il contenuto dell’aggiornamento:

No400…完成。 半デジタル化での作業細分化は

作画外に費やす時間が多すぎて

完全に失敗でした。 模索中。 — 冨樫義博 (@Un4v5s8bgsVk9Xp) November 22, 2022

Yoshihiro Togashi ha rivelato la grande notizia del recente completamento del capitolo 400 di Hunter x Hunter. Riporta anche che è stato impiegato molto più tempo del previsto per via della suddivisione del lavoro in parte digitalizzato. Sicuramente Togashi appartiene a una generazione di mangaka che non faceva affidamento a questa tecnologia.

Quello che per lui può rappresentare un rallentamento con i tempi, già stretti se consideriamo i ritmi frenetici di questo ambito, rappresenta uno strumento di lavoro normalissimo per i più giovani.

Gli appassionati sia augurano che il mangaka possa continuare ancora per un po’, nonostante sia consapevoli che la sue condizioni attuali sono proprio il risultato della sua dedizione alla creazione di manga. Egli stesso ha rivelato in un precedente post che ora può disegnare solo in una posizione specifica. Solo così riesce a sopportare i problemi alla schiena.

Non possiamo dire su quanti capitoli aggiuntivi lavorerà, ma il suo impegno nel tornare a lavorare e introdurre nuove storie di Hunter x Hunter dovrebbe essere ammirato da tutti.

Nonostante il manga sia tornato ripartendo dal capitolo 391, non ci sono ancora novità sull’adattamento animato. Qualora dovesse esserci il ritorno della serie animata ci sarà molto materiale che Nippon Animation dovrà riportare sul piccolo schermo.

Fonte – Yoshihiro Togashi (Twitter)