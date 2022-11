Lookism: Netflix rilascia la nuova data di uscita

L’account della pagina Twitter ufficiale Netflix Anime ha recentemente condiviso la nuova data di uscita di Lookism. Dopo il rinvio della prima data già annunciata in precedenza, oggi possiamo riportare che Lookism farà il suo debutto su Netflix a partire dall’8 dicembre.

Inoltre insieme alla data di uscita è disponibile l’ultimo trailer che prepara tutti coloro che sono incuriositi a guardare le vicende dell’anime.

La serie animata è prodotta dallo Studio Mir di The Legend of Korra, Harley Quinn e The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Di seguito ne riportiamo il contenuto presente sull’account di Netflix:

Look out for Lookism on Netflix Dec 8! pic.twitter.com/2W1OMQZNh5 — Netflix Anime (@NetflixAnime) November 22, 2022

Coloro che non hanno molta familiarità con Lookism, la serie anime esclusiva Netflix, è entrata per la prima volta sulla scena come fumetto “Webtoon” nel 2014 dal creatore Park Tae-joon. Con webtoon si intende un manhwa pubblicato come fumetto online in Corea del Sud.

Nel manwha originale, il protagonista Park Hyung Seok è uno studente obeso e preso di mira che decide di lasciare la scuola per sfuggire al suo tormento quotidiano. Tuttavia inspiegabilmente si ritrova dotato di un’abilità sorprendente. Park ora può cambiare il suo aspetto fisico adattandolo secondo quelli che sono gli standard. Il passaggio da un corpo all’altro offre al protagonista dell’anime una nuova comprensione della società mentre tenta di navigare in questi due nuovi mondi in cui si trova ora.

La piattaforma Webtoon si è rivelata un importante fornitore di adattamenti anime negli ultimi tempi. Gli editor di fumetti sudcoreani continuano a stampare nuove storie che trovano la loro strada sul piccolo schermo.

Netflix per questo sta cercando di entrare nel business di Webtoon e Lookism ne è una dimostrazione chiara.

Dicembre sarà un mese importante per gli anime trasmessi su Netflix. Infatti non solo Lookism, ma per gli appassionati sono in arrivo dal 1° dicembre, gli episodi finali di Stone Ocean. Il 2023 sarà anche un grande anno per altre serie anime che vedranno il loro ritorno, ossia Aggretsuko, The Way of The House Husband, Record of Ragnarok e molti altri.