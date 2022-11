Popeye: annunciato per la prima volta il manga

Popeye è fra i più celebri personaggi dei fumetti di tutti i tempi e oggi riportiamo un aggiornamento molto importante. Presto, l’editore King Features Syndicate intende introdurre ai fan un fumetto speciale legato al marinaio noto in Italia come Braccio di Ferro. Questo progetto ha come obiettivo quello di portare il famigerato marinaio nel mondo dei manga e l’emozionante racconto renderà omaggio ad alcune delle migliori serie Shonen.

Un recente annuncio di King Features Syndicate conferma che Eye Lie Popeye ha intenzione di fondere opere d’arte ispirate ai manga con lo stile per eccellenza del personaggio dei cartoni animati.

Questa nuova ambiziosa serie sarà creata da Marcus Williams e le vicende racconteranno le dinamiche che hanno portato Braccio di Ferro a perdere l’occhio tanti anni fa. Marcus Williams confessa di essere un grande fan sia di Popeye che dei manga. La sua intenzione è quella di unire entrambe le passioni. Vuole offrire ai fan un format e uno stile completamente nuovi per vivere le avventure di un personaggio iconico. Accosta il suo stile di disegno di Popeye a Goku, mostrando molta sicurezza nel voler lavorare sul tradizionale stile shonen con un tocco moderno. Sarà così che esplorerà il mistero dietro l’occhio mancante di Popeye.

Eye Lie Popeye sarà il primo fumetto su questo personaggio, che si accosta ai manga. Dopotutto, si può dire che Popeye si è avvicinato al mondo dei manga attraverso un’illustrazione che lo ritraeva con Goky. Chi ha dato vita a questa storia è proprio Williams e adesso lavorerà al fumetto.

Il direttore editoriale, Tea Fougner ha detto la sua. Afferma di aver esplorato l’idea di uno stile ispirato ai manga per il celebre marinaio. Spiega anche come sono arrivati a scegliere Marcus Williams. Dopo aver scoperto della fan art in stile manga di Popeye da lui realizzata, avevano capito che era la persona giusta per lavorare su questo progetto.

Popeye rappresenta un punto fermo da oltre 90 anni. E sicuramente è incredibile come nuove sfaccettature della sua tradizione continuino ad arrivare ai fan in modi diversi.

Fonte – Comicbook