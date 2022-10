JoJo: Stone Ocean: gli episodi finali debutteranno il 1° dicembre

Le Bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean sta per fare finalmente il suo ritorno con la sua terza e ultima tranche della serie animata. Netflix stesso ha rivelato che gli episodi successivi di Stone Ocean faranno il loro debutto in tutto il mondo a partire dal 1° dicembre di quest’anno.

Gli ultimi episodi incentrati sulle vicende di Jolyne e i suoi alleati, hanno puntato i riflettori sulla perdita di Foo Fighters, un bizzarro Stand che si è impadronito del corpo di un detenuto deceduto e ha aiutato nella lotta contro Pucci. Quest’ultimo è un amico di Dio Brando in cerca di vendetta contro i Joestars, mentre contemporaneamente tenta di scoprire una via per il paradiso.

La terza parte di episodi dunque arriverà molto presto. I fan di Stone Ocean saranno felici di sapere che non dovranno aspettare così a lungo per vedere la fine della storia di Jolyne.

Il finale del manga di Stone Ocean è considerato piuttosto controverso, considerando ciò che accade negli ultimi capitoli. Quindi i fan di JoJo dovrebbero prepararsi all’imprevisto.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale NetflixAnime. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

JoJo's Bizarre Adventure STONE OCEAN Episodes 25-38 The Final Episodes hit Netflix on Dec 1! pic.twitter.com/QplKGDD2uU — Netflix Anime (@NetflixAnime) October 7, 2022

Come si vede l’annuncio rivela che gli episodi finali de Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean, che vanno dal numero 25 al 38, arriveranno sul Netflix il 1° dicembre. Inoltre conferma che la stagione in totale avrà trentanove episodi mentre la storia di Jolyne si dovrebbe concludere questo inverno.

Stone Ocean è la sesta serie di JoJo, una serie scritta e disegnata dal maestro Hirohiko Araki. Stavolta al centro delle vicende vi è una ragazza: Jolyne Kujo, la figlia di Jotaro. Queste vicende che la riguardano avvengono nel 2011, dietro le sbarre del penitenziario di Green Dolphin Street dove è detenuta. Il Confessore padre Pucci, che ambisce al Paradiso, ha messo gli occhi su di lei, e non si fermerà di fronte a nulla.