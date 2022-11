Tra le uscite Planet Manga del 24 novembre 2022 troviamo i nuovi volumi di Togen Anki – Sangue maledetto e Neon genesis evangelion collector’s edition, oltre alla riproposta di vari volumi di Noragami e alla conclusione di Nausicaä della Valle del Vento.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 24 novembre 2022. Vi ricordiamo anche l’uscita dell’esclusivissima Berserk Deluxe Eclipse Limited Edition.

Le uscite Planet Manga del 24 novembre 2022

Eyeshield 21 Complete Edition 8

14,90 €

LA MITICA SERIE SPORTIVA DI RIICHIRO INAGAKI (DR. STONE) E YUSUKE MURATA (ONE-PUNCH MAN)

Siamo agli ultimi, combattutissimi istanti della partita fra il Deimon e i fortissimi Naga, i campioni in carica.

Sotto di ventuno punti e con poco tempo ancora a disposizione, per Hiruma e compagni è forse arrivata la fine?

Togen Anki – Sangue maledetto 2

Manga Best

5,20 €

ANCHE UN SEMPLICE TEST PUÒ TRASFORMARSI IN UN GIOCO MORTALE…

C’erano una volta (e ci sono ancora) esseri umani che hanno ereditato il sangue degli Oni.

Per sopravvivere agli attacchi dei pronipoti di Momotaro, decisi a sterminarli, questi demoniaci discendenti devono imparare a combattere fra i banchi dell’Accademia Rasetsu…

Blue Lock 16

Generation Manga

7,00 €

UN’ULTIMA, FOLLE CARTA DA GIOCARE

Ferita nell’orgoglio, la nazionale U-20 non tarda a reagire, mettendo in campo l’incontenibile Ryusei Shido.

Il cambio di gioco che ne deriva è devastante per il Blue Lock.

Tuttavia, anche il coach Ego ha in serbo una mossa…

IN ARRIVO AD OTTOBRE L’ANIME ISPIRATO AL MANGA!

Neon Genesis Evangelion Collector’s Edition 3

14,90 €

NUOVE, DOLOROSE FERITE

L’arrivo di Asuka ha portato scompiglio, soprattutto nella vita di Shinji.

Mentre i ragazzi cercano un equilibrio a casa e a scuola, il lavoro della Nerv prosegue.

Le battaglie contro gli Angeli si susseguono, portando a galla frammenti di verità nascoste.

IL MANGA DELLA SERIE DISPONIBILE SU NETFLIX.

Noragami 3

5,20 €

Noragami 6

5,20 €

Noragami 7

5,20 €

Noragami 8

5,20 €

Noragami 16

5,20 €

Noragami 20

5,20 €

Nausicaä della Valle del Vento 7

12,90 €

L’ultimo numero del capolavoro di Hayao Miyazaki. Giunge infine a conclusione la complessa avventura che vede coinvolta non solo Nausicaä, ma tutto il mondo in cui vive. Riuscirà la stupidità degli uomini ad avere la meglio portando nuove distruzioni? Oppure la Natura riuscirà a porre rimedio al disastro ripartendo da zero? Un numero davvero speciale, con un quasi il doppio delle pagine, per narrare il finale di uno dei più bei fumetti di tutti i tempi.

Ichi the Killer 6

7,50 €

Vagabond Deluxe 24

7,00 €

Sidooh 9

7,00 €