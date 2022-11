Dragon Ball si ispira al classico della letteratura cinese “Il Viaggio in Occidente”, una storia immensa da cui Toriyama ha tratto molto delle sue storie e delle sue saghe all’interno delle avventure di Goku e compagnia.

Negli ultimi mesi avete visto il ritorno sui social e non di Dragon Ball GT e questo dibattito, insieme a tante altre cose, ha portato anche al finale della serie tanto discussa, mostrando alcuni dettagli e analogie forse sfuggite durante le prime visione del “sequel” di Dragon Ball Z.

Oltre alle trasformazioni, la qualità, la canonicità e via discorrendo, oggi tramite un Tweet di Jordan Lee, discutiamo appunto di alcune similitudini tra Son Wu Kong e Goku appunto, andando ad analizzare quel finale tanto amato e infinitamente onirico che ancora oggi è simbolo indiscusso dei manga e degli anime.

Il Tweet che potete visionare in calce recita questa: “Son Wu Kong trasforma un drago nel cavallo che il suo maestro ha usato durante il suo viaggio verso l’illuminazione. Il cavallo e Wu Kong compiono questa arduo viaggio attraversando e superando diverse prove, per l’esattezza sette, raggiungendo successivamente l’immortalità”.

Son Wu Kong turns a dragon into the horse his master rides along the journey to enlightenment. As they make their journey they accomplish the 7 factors of enlightenment through many trials and as a result ascend to immortality. pic.twitter.com/TkT1fPYnn3

— Jordan Lee (@JordanLDurham) November 8, 2022