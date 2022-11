Naruto è un franchise in continua espansione e nonostante sia uscito ormai molti anni fa il prodotto è riuscito ad abbracciare numerose generazioni, grazie anche alle serie spin-off e sequel come ad esempio Boruto o Sasuke Retsuden.

Naruto: Sasuke Retsuden è uno spin-off molto valido ha detta degli appassionati e in terra nipponica sta ovviamente ottenendo un successo clamoroso, specie se consideriamo l’amore dei lettori verso il personaggio di Sasuke. Nell’ultimo capitolo appena pubblicato abbiamo anche una sorpresa che riguarda Sakura.

Infatti fin da subito il personaggio arriva di prepotenza all’interno della storia e dona a Sasuke un volto diverso alle sue avventure.

Infatti fin da subito Sasuke fa la conoscenza di Jiji, la figura che accenna al Ninja di non essere l’unico infiltrato del Villaggio della Foglia presente nella prigione. Infatti si discute anche di un medico che a quanto pare si cura maniacalmente dei pazienti, un medico che ha il volto di Sakura appunto.

La vignetta è stata anche condivisa su Twitter, e la medesima recita e riporta le parole di Jiji verso Sasuke: “In prigione c’è una nuova dottoressa, molto dolce e anche single a quanto pare”. Da come potete vedere in calce nonostante il volto non sia completo i lineamenti confermano senza dubbio l’ipotesi:

Naruto – Sasuke Retsuden: il manga spin-off conferma la presenza di Sakura

THAT SAKURA TEASE JUST SHOW US PLSSS😩🥺!! #SasukeRetsuden pic.twitter.com/VThlCRwwKO — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) November 5, 2022

Da come potete vedere dall’immagine pescata da Comic Book e Twitter vediamo apertamente anche l’arrivo di Sakura all’interno del manga, ma non possiamo considerarlo nemmeno spoiler perché alla fine anche la copertina diffusa da Shueisha metteva al centro non solo Sasuke ma anche Haruno. Voi attendete la storia?

A quanto pare il personaggio di Sakura risulta molto importante per la storia, visto che il suo lavoro di medico la mette in contatto con molte persone e alcuni segreti importanti, dei segreti che potrebbe rivelare anche a Sasuke in un eventuale incontro.

Non volendo accennare altro della trama confermiamo solamente il successo di Sasuke Retsuden in terra nipponica e questo gioca anche a nostro favore, visto il potenziale interesse che potrebbero avere le case editrici italiane al riguardo di una possibile pubblicazione nelle librerie e fumetterie nostrane.

Fonte Comic Book – Twitter