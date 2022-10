One Piece: uno speciale cameo mostra il futuro di Rufy

One Piece nel corso della sua lunga serializzazione ha presentato ai lettori diversi easter egg. Oggi riportiamo infatti quello che potrebbe essere un’anticipazione di Rufy in età avanzata.

Nell’ultimo capitolo di One Piece, il 1064, Oda sembra aver anticipato a tutti gli appassionati della serie un Rufy diverso e più adulto.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider FireFistJanni. Di seguito ne riportiamo il contenuto per poi analizzalo:

Oda really did a reference to Luffy's bad future from a SBS here 💀#ONEPIECE1064 #ONEPIECE pic.twitter.com/W40P3fLdJC — Gol D. Ace (@FirefistJanni) October 21, 2022

Come è possibile vedere Oda ha realizzato Rufy in un futuro alternativo, ossia più anziano. In realtà non è la prima volta che si vedere Rufy anziano dato che Oda stesso aveva disegnato tutto l’equipaggio protagonista nella fase più adulta fino a quella anziana.

Questa trasformazione ha coinvolto anche Jinbe e Chopper a causa dei poteri del Frutto del Diavolo di Bonney. Questo infatti le permette di di modificare a piacimento l’età delle persone, compresa la sua. Il pirata della Peggiore delle Generazioni si è ritrovata con una parte della ciurma di Rufy dopo essere stata salvata da quest’ultimo. Il suo obiettivo è trovare Vegapunk per interrogarlo e capire come fare tornare suo padre, Kuma, un essere umano.

One Piece attualmente è alle prese con il suo arco finale e i lettori sono molto incuriositi da quello che accadrà. Sicuramente molte saranno le sorprese, come ad esempio la verità dietro la vera identità del Dr. Vegapunk. Questo personaggio è uno scienziato che ha svolto un ruolo importante con il Governo Mondiale.

One Piece continua dunque a intrattenere tutti i suoi appassionati, i quali non possono perdersi il quindicesimo lungometraggio della serie. Stiamo parlando di One Piece Film: Red in uscita in tutte le sale cinematografiche italiane dal 1° dicembre di quest’anno. Inoltre, in occasione del Lucca Comics & Games sarà possibile assistere all’anteprima del film.

Questo si concentrerà sulle vicende di Shanks e Uta, sua figlia, della quale non si sa molto. Tuttavia risulta essere una famosissima cantante la cui voce viene giudicata ultraterrena.

Durante le sue esibizioni non si identificava mai, ma il film si apre con la rivelazione sconvolgente secondo la quale lei è la figlia del Rosso.