Dragon Ball GT: diffuso online un vecchio sketch originale di Toriyama

Dragon Ball GT nel corso degli ultimi mesi è tornato nuovamente a far discutere di se e insieme a tante notizie al riguardo oggi è stata diffusa un’immagine molto interessante, riguardante uno sketch originale tratta da un foglio originale dell’autore Akira Toriyama, che nonostante non sia una sua opera originale ha lavorato molto su GT.

Tramite il profilo Twitter @EndingAuthority oggi scopriamo una chicca molto interessante risalente appunto al 1996, dove un vecchio foglio di Toriyama rappresenta appunto alcuni sketch e bozze della navicella presente all’interno di Dragon Ball GT, quella dove Pan, Goku e Trunks affrontano il loro lungo viaggio.

Il post in questione recita: “Foglio ritraente il modello dell’astronave di Toriyama per la serie animata di “DB GT” (la trasmissione è iniziata il 1996/02/07) – Una creazione della Capsule Corporation nell’universo, è meticolosa con le sue caratteristiche, dal rifornimento di carburante al modo in cui vola in condizioni diverse.”

Toriyama's spaceship Model Sheet for the televised "DB GT" animation (Broadcast began 1996/02/07) — A Capsule Corporation creation in-universe, he's meticulous with its features from fueling to how it flies in different conditions

*This is republished from a 2019/10/30 article pic.twitter.com/QVoPiBxaXD

— Rocking Roll Blues (@EndingAuthority) October 21, 2022