Dragon Ball ha ormai una storia editoriale e animata dietro le sue spalle davvero longeva e per questo, insieme a tanti altri motivi, è uno dei punti di riferimento nel mondo dei manga e degli anime. Con Dragon Ball Super: Super Hero il franchise ha coronato un nuovo traguardo ma oggi con Dragon Ball: i 10 film più iconici della saga esploreremo un glorioso passato!

Fin dai suoi primi anni di vita la saga partorita dalla mente di Akira Toriyama ha avuto tantissime attenzioni: infatti partiamo dai vari gadget, alla trasposizione anime della sua opera, fino alla diffusione del prodotto in tutto il mondo. Dragon Ball: i 10 film più iconici della saga si pone anche l’obiettivo di mostrare il passato del franchise.

Dragon Ball è talmente famoso che ad oggi all’attivo ha circa 20 film più quello di prossima uscita. Ricordiamo che sono anche presenti 3 speciali TV. Le tranche presenti in questi mediometraggi/lungometraggi sono comprensivi dell’anime Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super e anche GT.

La classifica di Dragon Ball: i 10 film più iconici della saga tenta di tener conto di tutte le pellicole uscite fino ad ora, senza considerare ovviamente Super Hero. L’articolo cerca anche di rispolverare e mostrare a vecchi e nuovi appassionati il glorioso passato di questo franchise che ancora oggi cattura generazioni su generazioni.

Come metodo di giudizio sarà presa ovviamente la qualità totale del film, insieme all’originalità della storia e l’introduzione/rielaborazione di eventi e personaggi. Scene epiche saranno tenute in grande considerazione insieme, ovviamente, al suo valore storico e iconico.

Dragon Ball: i 10 film più iconici della saga

Il Super Saiyan della Leggenda L’invasione di Neo Namek/Il Destino dei Saiyan

L’Eroe del Pianeta Conuts Sfida alla Leggenda Il più forte del Mondo Dragon Ball Super: Broly/Il diabolico guerriero degli inferi Dragon Ball: La Leggenda delle Sette Sfere del Drago

7. Dragon Ball: La Leggenda delle Sette Sfere del Drago – Dragon Ball: i 10 film più iconici della saga



Questo mediometraggio non poteva non essere inserito, visto che è di vitale importanza all’interno del cuore degli appassionati e anche nel cuore della produzione visto che si tratta del primo film animato del franchise. Quest’ultimo è un rifacimento dei primi due volumi del manga: sono anche stati inseriti nuovi personaggi.

Nel 2001 è arrivato in Italia con l’immortale doppiaggio della Mediaset che ha successivamente cambiato il titolo in Dragon Ball – La leggenda del drago Shenron.

6. Dragon Ball Super: Broly/Il diabolico guerriero degli inferi

Nonostante siano trascorsi più di 20 anni tra le due pellicole, entrambe sono entrate e rimarranno ancora per molto nel cuore degli appassionati, visto che in entrambi i film abbiamo la incredibile fusione tra Goku e Vegeta.

Con Broly da una parte e dall’altro l’iconico villain infernale Janemba i due film sono “simili” sotto alcuni fronti ed entrambi mostrano l’incredibile potenza di Goku e Vegeta nella loro fusione: Gogeta e Gogeta Super Saiyan Blue. Scene iconiche vecchie e nuove destinate a rimanere per sempre all’interno del medium anime e forse anche di più.

5. Il più forte del Mondo

In questo film rimaniamo sull’identità del franchise ma ci addentriamo ancora di più nel genere della fantascienza classica, a tratti oscura che ancora oggi rimane nella mente degli appassionati.

La storia vede come villain il dottor Willow, un temibile scienziato creduto morto 50 anni prima. Il cui cervello è stato custodito in una cupola di vetro e da qui che tutto si innesca nuovamente.

Il ghiaccio comincia a staccarsi e ne emerge il laboratorio dello scienziato. Una trama oscura e inquieta che ancora oggi a distanza di anni fa raggelare il sangue nelle vene ad ogni visione; nonostante l’età.

4. Sfida alla Leggenda

Questo film è una sorta di sequel del primo film in classifica e nonostante abbia combattenti diversi la pellicola è comunque spettacolare. Questa è la seconda apparizione di Broly e come ogni volta il senso di impotenza e inquietudine è alto nello spettatore.

Scene epiche di una battaglia epica si mostrano ancora una volta, in una produzione animata che regge la prova del tempo ed entra nei film più iconici di sempre di tutto il franchise.

3. L’Eroe del Pianeta Conuts

Anche qui la fantascienza dark si fa sentire, con uno dei film cult più inquietanti del franchise. Oltre le sequenze oniriche e oscure il film è ricordato anche per l’incredibile melodia di Tapion, il personaggio centrale del film.

2. L’invasione di Neo Namek/Il Destino dei Saiyan

Questi due film sono iconici sia perché ricalcano una delle saghe più famose del franchise, sia perché inseriscono un personaggio interessante, ovvero Cooler, fratello maggiore di Freezer.

L’evoluzione di Cooler così come quella di Freezer è graduale nei due film e la prova di Goku diventa sempre più alta. Uno de film più iconici della saga.

1. Il Super Saiyan della Leggenda – Dragon Ball: i 10 film più iconici della saga

Questa sia in termini di qualità che a livello iconico è una pellicola davvero importante e meravigliosa, sia per il senso trasmesso allo spettatore sia per l’introduzione di Broly. Uno dei personaggi riportati in auge anche con Super.

Una figura enigmatica e potente capace di spezzare i guerrieri Saiyan, che affrontano una delle prove più ardue della loro vita. Sequenze violente e disturbanti si susseguono in questo film d’animazione simbolo di una generazioni di appassionati che ad oggi è più varia e sfaccettata che mai.

Bonus

Visto che sono Special TV questi due titoli sono stati inseriti qui:

La Storia di Trunks

Le Origini del Mito

Se hai letto con piacere questo articolo e vuoi scoprire di più sui film di Dragon Ball, da questo link puoi guardare e comprare quello che ti interessa di più.