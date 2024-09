One Piece: Joe Manganiello definisce Crocodile “il potenziale futuro oscuro” di Rufy

One Piece ha rivelato che Joe Manganiello si unirà al cast della seconda stagione del live-action di Netflix per interpretare Crocodile. E l’attore ha recentemente rivelato che il suo personaggio rappresenta un percorso di “potenziale futuro oscuro” per Rufy. La produzione della seconda stagione del live-action è in corso dall’inizio dell’estate , e il cast sta diventando sempre più ampio. Manganiello è stato annunciato ufficialmente durante la Geeked Week di Netflix di quest’anno, e da allora ha rivelato quanta ricerca ha fatto sul suo personaggio e sugli altri.

In un video speciale rilasciato da Netflix con lo showrunner Matt Owens, Joe Manganiello ha parlato apertamente della sua partecipazione alla serie live-action come Sir Crocodile, rivelando che ha fatto tante ricerche sul ruolo. Parlando del suo approccio al personaggio in vista dei nuovi episodi, Manganiello ha spiegato che, mentre esaminava tutto il materiale di One Piece, si è imbattuto in una visione unica del personaggio. Menzionando la sconfitta di Crocodile contro Barbabianca, Manganiello ha spiegato che rappresenta un “oscuro potenziale futuro” per Rufy, in cui si crogiolava nelle sue sconfitte piuttosto che superarle.

“Ho tavoli e sedie pieni di tutte queste diverse versioni di Crocodile da guardare mentre esamino questo materiale. E per me, molto di questo è, deve essere reale“, ha iniziato Manganiello. “E soprattutto quando interpreti un personaggio che la gente vuole chiamare ‘cattivo’, si deve seguire un percorso diverso rispetto ad alcuni degli altri personaggi.” In tutto questo, Manganiello ha anche affinato una connessione tra Crocodile e Rufy che i fan potrebbero non aver nemmeno riconosciuto dopo tutto questo tempo.

“Quello che ho scoperto è che lui è il rovescio della medaglia di Rufy. Potenzialmente, rappresenta questo oscuro potenziale futuro per Rufy. Se consente al trauma della sconfitta di infettarlo come è stato per me, penso che ci sia una parte di Crocodile che vuole che tutti soffrano come ha fatto lui dopo Barbabianca, o con la delusione di non essere diventato il Re dei Pirati e di aver lasciato andare. E naturalmente, non fidarsi dei propri amici.” Quindi, come la vede Manganiello, Ruy può diventare proprio come Crocodile se intraprende un percorso più oscuro.

Fonte – Comicbook