One Piece – Netflix: una foto svela la presenza di una ciurma nella seconda stagione

One Piece sta vivendo un periodo di grande successo in questi giorni e tra i tanti progetti il merito va anche all’adattamento live-action di Netflix. Mentre l’anime e il manga continuano a battere record su record, il team di Netflix sta lavorando duramente alla seconda stagione di One Piece. Non molto tempo fa, i fan hanno avuto un assaggio di ciò che verrà quando Geeked Week ha svelato tante informazioni sulla serie. Ora, sono emerse ancora più informazioni sul set per del live-action e una nuova foto ha fatto sì che i fan riconoscessero la presenza di alcuni pirati sorprendenti.

L’aggiornamento arriva dai social media mentre i fan hanno potuto dare un’occhiata a nuove foto dal set. Tra queste hanno individuato una nave familiare all’orizzonte e non si tratta della Going Merry. La nave raffigurata sul set appartiene ai pirati Rumbar e la nave è esattamente come quella del manga.

Chi sono i pirati Rumbar? Come sanno i fan di One Piece l, i Pirati Rumbar erano una ciurma che molto tempo fa solcava i mari. Capitanati inizialmente da York, i Pirati in questione erano arrivati fino alla linea rossa. In questo punto i Rumbar avrebbero adottato due navi diverse e un secondo capitano avrebbe sostituito York. Il secondo capitano era un uomo di nome Brook che diventa una figura chiave in One Piece.

Per quanto riguarda i Pirati Rumbar, vengono menzionati abbastanza presto in One Piece. A farlo per primo e Crocus, durante l’arco della Reverse Mountain mentre racconta a Rufy del suo amico Laboon. I Pirati Rumbar hanno giurato di tornare da Laboon dopo aver fatto amicizia con la balena, ma da allora la povera creatura aspetta da anni di vedere i suoi amici. Il flashback è rapido nel manga, ma grazie a questa foto dal set, sappiamo che Netflix si immergerà più a fondo nei Pirati Rumbar. Quindi forse, potrebbe forse esserci un’anteprima di Brook nella seconda stagione ma non di più.

Infatti la seconda stagione non adatterà mai gli eventi legati al debutto di Brook nel manga, in quanto Netflix non avrà la possibilità di arrivare all’arco di Moria. Infatti Oda ha già delineato gli archi narrativi per la seconda stagione di One Piece, e questi iniziano da Loguetown. Da Whiskey Peak a Little Garden, One Piece continuerà a navigare attraverso l’arco di Drum Island prima della conclusione della seconda stagione.

Fonte – Comicbook