Jujutsu Kaisen: il manga chiuderà con un grande ritorno e una scomparsa

Gege Akutami è pronto a concludere il manga di Jujutsu Kaisen ufficialmente con il prossimo capitolo in arrivo il 30 settembre. E il penultimo capitolo della serie ha confermato che un personaggio importante è effettivamente sopravvissuto mentre un altro grande è morto. Dopo sei anni di serializzazione nelle pagine della rivista Weekly Shonen Jump quest’anno Akutami ha unito gli ultimi tasselli lasciati in sospeso dopo gli accaduti nella lotta contro Sukuna nell’arco di Shinjuku Showdown.

Jujutsu Kaisen ha riportato insieme il trio principale di Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e Nobara Kugisaki, e gli stregoni sopravvissuti sono tornati alle loro vite quotidiane. Ma è stato anche rivelato il danno subito in Giappone a causa del Culling Game.

Il capitolo 270 di Jujutsu Kaisen ha confermato una morte importante mentre Megumi Fushiguro e Shoko Ieiri visitano la tomba della sorella di Megumi, Tsumiki. Il corpo della giovane donna è stato preso da Yorozu, nel tentativo di aiutare Sukuna. Questo quindi significa che Megumi non è riuscito a salvare Tsumiki dal suo destino, ed è un fallimento che dovrà portare con sé.

Questo è ciò con cui Megumi stava lottando quando il suo corpo era completamente sotto il controllo di Sukuna. Abbattuto per non essere riuscito a resistere a Sukuna, Megumi era ancora più triste per non essere riuscito a proteggere sua sorella. È il motivo per cui lui e Yuji sono entrati nel Culling Game in primo luogo. Quindi, sfortunatamente, dopo tutto quello che avevano passato, Tsumiki ha tristemente perso la vita mentre tutto giungeva alla fine.

Ma non è tutto negativo quello che ha rivelato il penultimo capitolo. Infatti Akutami ha rivelato gli stregoni sopravvissuti al Culling Game. Dopo l’interruzione del mortale torneo, tutti coloro che erano entrati stanno ancora girando per il Giappone. Ciò include gli stregoni che sono riusciti ad attivare i loro poteri all’interno del gioco, come Higuruma e quelli che sono stati riportati in vita. Da questo punto in poi spetterà a Yuji e Hana separarli tutti dalle loro abilità intrinseche poiché dovranno comunque essere affrontati in seguito.

Tra questi sopravvissuti c’è Fumihiko Takaba, che apparentemente è sopravvissuto al suo combattimento con Kenjaku. Il capitolo 270 di Jujutsu Kaisen si concentra brevemente su Takaba mentre sta lavorando a una nuova routine comica con qualcuno che assomiglia molto a Suguru Geto.

Quando è terminato lo scontro contro Sukuna, si pensava che Takaba fosse morto in quanto vestito con un abito funebre. È stato un saluto appropriatamente comico per il personaggio e Kenjaku è andato avanti con il resto del suo piano. I due si erano persino legati per essere un grande duo comico con la stessa sensibilità e Kenjaku sembrava persino sconvolto dal fatto che Takaba fosse morto. Ma rispetto al finale di altri combattimenti della serie, la morte di Takaba non sembrava poi così definitiva.

Fonte – Comicbook