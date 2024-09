Sonic e amici si fondono con la Justice League nel primo progetto DC X Sonic

Dopo il breve teaser condiviso in occasione del recente Batman Day della DC, ora è ufficiale: la Justice League si unirà a Sonic the Hedgehog e ai suoi amici per un’avventura crossover che metterà Sonic, Shadow, Tails e altri nei ruoli di Flash, Batman e Cyborg, tra gli altri.

Something’s lurking in the shadows…

La partnership è stata annunciata ufficialmente nell’episodio del 24 settembre di Sonic Central, con la conduttrice Tiffany Smith che ha intervistato il vicepresidente senior di Sega of America Ivo Gerscovich per conoscere i dettagli dell’imminente mash-up DC X Sonic. Ecco l’estratto dell’intervista:

Il lancio è previsto per marzo 2025 e la serie limitata di cinque numeri sarà scritta da Ian Flynn, autore di oltre 100 numeri del fumetto ufficiale di Sonic the Hedgehog. La nuova serie presenta un evento crossover senza precedenti in cui la Justice League e il Team Sonic devono unirsi per salvare i loro mondi da una grave minaccia. Non è stato annunciato alcun artista, ma nel video sono stati mostrati i disegni ufficiali dei personaggi.

Character associations have been revealed for the Sonic the Hedgehog x DC mashup

Shadow as Batman

Knuckles as Superman

Amy as Wonder Woman

Tails as Cyborg

Sonic as The Flash

Silver as Green Lantern

