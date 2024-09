Chainsaw Man: il manga trasforma la Statua della Libertà in un Diavolo

Chainsaw Man è una delle serie manga shonen più seguite di sempre e uno dei motivi principali è che riesce a sorprendere sempre i fan. Capitolo dopo capitolo, il manga si diletta con scene scioccanti, dalle morti sanguinose alle identità segrete. Il mangaka, Tatsuki Fujimoto, ha ancora una volta sorpreso i lettori con il capitolo 178 di Chainsaw Man, dove ha rivisitato in modo originale la Statua della Libertà. Infatti il manga ha introdotto il diavolo in agguato nella statua, e la Dea delle armi è decisamente terrificante.

Come si può vedere, il capitolo 178 di Chainsaw Man ha portato i lettori a New York City con la famosa Statua della Libertà in vista su Ellis Island. Tuttavia l’icona degli Stati Uniti si sta trasformando. Grazie alla chiamata di Yoru, la Dea delle armi nascosta nella statua si risveglia, e sbriciola l’icona nazionale per liberarsi.

Chainsaw Man le conferisce un aspetto davvero terrificante, ed è scheletrica come il Gun Devil che abbiamo visto nella prima parte. Tuttavia, questa volta, quelle ossa non sono fatte di pistole, ma dalle viscere della Statua della Libertà. Quindi il suo scheletro e la sua carne provengono dall’icona americana. Il diavolo usa anche la testa della Statua della Libertà, e dal suo petto, la Gun Goddess brandisce un enorme fucile.

Con una sola chiamata, Yoru è capace di far partire un colpo dalla Gun Goddess, e il proiettile viaggia da New York City al Giappone. L’immenso colpo distrugge parte della città che circonda Pochita, quindi non si sa quante persone siano morte sul suo cammino. Ancora una volta, il Diavolo Pistola ha dimostrato il suo immenso potere in tempo record, e Yoru guida ogni mossa della creatura.

Con la Gun Goddess libera negli Stati Uniti, è chiaro che i cacciatori di Diavoli cercheranno di tenere a freno la creatura. Come spiegato nel manga, Yoru ha saputo trasformare la Statua della Libertà nella Gun Goddess grazie all’abbraccio dell’arma da parte della nazione. Ci sono molte altre nazioni che fanno lo stesso, quindi le risorse di Yoru lì sono accatastate.

Yoru ha sconfitto completamente Denji e Pochita, e il Diavolo Guerra è considerato uno dei cavalieri dell’apocalisse per un motivo. Con Chainsaw Man fuori gioco, l’Aging Devil si è fatto avanti con un’offerta per rianimarlo, ma ciò richiederà il prezzo di migliaia di bambini.

