In pochi anni, Tatsuki Fujimoto è diventato una leggenda del mondo manga, grazie a opere come Chainsaw Man, Fire Punch, Goodbye Eri e Look Back. Ma dietro il successo di Fujimoto non c’è solo il suo talento creativo; un ruolo chiave è stato giocato dal team di editor di Shonen Jump, in particolare da Shihei Lin, che ha recentemente parlato di come la collaborazione tra autore ed editor abbia contribuito alla realizzazione di alcuni dei più grandi lavori nella storia della pubblicazione.

L’Influenza di Shihei Lin sul Successo di Fujimoto

Shihei Lin è una figura centrale nell’universo di Shonen Jump. Oltre a curare l’edizione di Chainsaw Man, ha lavorato anche su altri titoli di successo come Dandadan, Spy x Family e Blue Exorcist. In una recente intervista, Lin ha sottolineato l’importanza del rapporto tra Fujimoto e i suoi editor, descrivendo questo legame come un “scambio tra pari” piuttosto che una classica relazione maestro/allievo. “Era un momento in cui tutti stavano evolvendo,” ha affermato Lin. “Non è stato tanto Fujimoto a insegnare agli altri, quanto piuttosto un’evoluzione nata dagli scambi tra di loro. Si trattava di una relazione tra pari, non di una relazione maestro/studente.”

Questa collaborazione ha permesso a Fujimoto di sviluppare le sue capacità non solo nella narrazione, ma anche nelle tecniche specifiche del manga, come la messa in scena sulla pagina, l’uso dell’inchiostro e le istruzioni per la creazione di sfondi e screentone. Lin ha descritto questa dinamica di amicizia e rispetto reciproco come il motore che ha permesso a ciascuno dei collaboratori di dare il meglio di sé, colmando le proprie lacune grazie alle competenze degli altri.

Chainsaw Man e il Futuro di Fujimoto

La passione di Lin per Chainsaw Man si riflette anche nella sua opinione sull’adattamento anime della serie. Ha dichiarato: “Tutto era di alta qualità, e ho pensato che questo anime sarebbe passato alla storia. Sono molto soddisfatto dei doppiatori, tutti perfettamente in sintonia con i loro personaggi. Ora, quando rileggo Chainsaw Man, riesco a sentire le loro voci nella mia testa.” Questa connessione emotiva tra l’edizione cartacea e l’adattamento anime evidenzia l’impatto che l’opera di Fujimoto ha avuto non solo sui fan, ma anche su coloro che lavorano dietro le quinte per portarla alla vita.

Lin ha anche parlato di come Chainsaw Man abbia rappresentato una sorta di “scuola del successo” per Fujimoto. Il mangaka ha imparato molto dal suo primo progetto seriale, acquisendo competenze che gli hanno permesso di affinare la sua arte e di crescere come narratore. In questo processo, l’influenza degli editor non è stata unilaterale; al contrario, c’è stata una crescita collettiva, in cui ogni parte ha appreso e si è migliorata grazie al contributo dell’altra.

