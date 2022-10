One Piece 104: ecco come Oda realizza la copertina del nuovo volume!

Oda con One Piece ha ormai un amore grande, unico, e ogni volta che ne ha l’occasione vuole sempre condividere i processi creativi intorno al suo lavoro, come fatto anche in quest’occasione con la nuova copertina del volume 104 giapponese. Il video è condiviso da @WSJ_manga.

Prima di pubblicare la copertina ufficiale Shueisha ha deciso di condividere il processo creativo dietro il lavoro del sensei, che senza manco a dirlo risulta sempre interessante da seguire, visto che stiamo parlando di uno degli artisti più importanti di sempre.

Il video dura meno di un minuto e grazie ad un time-laps ben gestito possiamo ammirare tutta la creazione della copertina in questione, partendo appunto dalle matite e l’inchiostrazione, fino al colore finale. Al centro vediamo Luffy che ride nella sua nuova forma Gear Fifth.

First Look at ONE PIECE Volume 104 Cover.pic.twitter.com/aP2gp7Pc6k — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) October 21, 2022

OP: RED, il trailer del film mostra numerosi spoiler!

Ricordandovi di visitare il sito ufficiale per i dettagli, vi lasciamo le info di come funziona la Caccia al Tesoro a tema “RED” che si farà appunto, durante l’imminente Lucca Comics&Games:

Caccia al tesoro “One Piece Film: Red” x Lucca Comics & Games

Ogni giorno i fan riceveranno una mappa di Lucca Comics & Games brandizzata “One Piece Film: Red” x Lucca Comics & Games 2022. Sulla mappa, ogni stand dei partner di One Piece partecipanti sarà rappresentato da un membro della Ciurma di Cappello di Paglia + special guest. I fan si dovranno recare in ogni stand partecipante per ricevere un timbro sulla mappa. Una volta terminato, dovranno postare su Instagram una foto del poster cinematografico che si troverà su un lato dello stand “One Piece Film: Red” per ricevere una redemption esclusiva. Le redemption varieranno a seconda del numero di stand e di timbri collezionati.

Per coloro che completeranno la caccia al tesoro ci sarà un gadget esclusivo “One Piece Film: Red” x Lucca Comics & Games. In aggiunta, parteciperanno ogni giorno all’estrazione di 3 mega bag con prodotti di One Piece dal valore superiore a 300 euro. Tutti i partecipanti riceveranno, insieme alla mappa, un cappello di paglia in cartoncino da indossare. La mappa e il cappello di paglia saranno distribuiti a fianco dello stand dedicato al prossimo lungometraggio, e negli stand partner del franchise presenti nell’area Japan. Pronti?

