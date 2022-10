Anime e Manga nel corso del tempo stanno diventando sempre più virali, sempre più incisivi. Per questo alcuni mangaka hanno spesso deciso di nascondere la loro vera identità, soprattutto sui social, utilizzando nickname o nomi completamente inventati che non hanno a che fare con la loro reale persona; tutto ciò per tutelarsi.

Tutto in questo caso è sempre stato tranquillo ma a quanto pare una legge potrebbe vietare questa sorta di “identità velata” da parte dei personaggi pubblici, così come ci riportano ANN e Comic Book.

Il motivo è molto semplice e riguarda le fatture online presso il Ministero delle Finanze che a partire dal mese di ottobre non accetta più le firme con pseudonimo e pretende che si utilizzi il nome legale per ricevere i pagamenti.

Lo stesso Ministero ha deciso che rivelare ufficialmente il proprio nome non è un motivo valido per ometterlo nei pagamenti, né tantomeno un’informazione pericolosa, quindi a partire da questo mese il suddetto non accetterà più firme sulle fatture che non siano il nome legale di chi sta ricevendo il pagamento.

Anime e Manga: una nuova legge potrebbe costringere i mangaka a rivelare la loro identità

Tra quelli più famosi abbiamo Tsugumi Ohba (Death Note), Masamune Shirow (Ghost in the Shell), Koyoharu Gotouge (Demon Slayer) e tanti altri che hanno deciso di non diffondere il loro nome soprattutto sui social, così da non essere “disturbati” ogni minuto e tentare di vivere una vita tranquilla, ma a quanto pare non sarà più possibile.

Potete facilmente intuire che parecchi “addetti” al settore sono contrari, vista l’importanza e l’ossessione per quanto riguarda la privacy in terra nipponica. Fatto sta che per anni numerosi mangaka hanno vissuto in una sorta di anonimato e per questo la nuova legge potrebbe risultare pesante da mandar giù.

Lo stesso Eiichiro Oda per esempio, appare ed è apparso poche volte in pubblico proprio per via della sua notorietà e spesso, anche in alcune interviste ha indossato una maschera, in modo tale da nascondere il suo attuale aspetto.

Voi cosa ne dite di questa nuova legge? Vi trovate d’accordo oppure ritenete sia giusto mantenere l’anonimato?

Fonte CB – ANN