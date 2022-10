Chainsaw Man ha colpito fin da subito il pubblico inerente a manga e anime, visto che la recente trasposizione animata di MAPPA è frutto del successo ottenuto dal manga di Fujimoto, attualmente alla sua seconda parte della narrazione per quanto riguarda le avventure di Denji.

Nella prima stagione ovviamente non ci sarà ancora spazio per gli eventi più rilevanti della storia e quindi come spesso accade, la medesima è di “presentazione” o di transito se vogliamo. Aki Hayakawa e Power, oltre Denji saranno al centro delle prossime puntate e già dalla seconda il pubblico ha apprezzato il tutto.

Chainsaw Man inserisce nell’anime delle sequenze amate dal pubblico (SPOILER ANIME)

Come accennato Aki sarà una persona molto vicina a Denji, anche per via della loro situazione in comune riguardante la loro natura non umana. Tutto arriva da Comic Book.

Denji infatti è un ibrido, e la sua fusione con il demone Pochita potrebbe essere pericolosa se non controllata a dovere, mentre Aki è un Fiend (un diavolo che si impossessa di un cadavere); quindi entrambi sono costretti a collaborare con la Divisione Speciale 4 dell’Unità di Sterminio dei Diavoli della Pubblica Sicurezza.

In cale un post CSMPerfect che ha realizzato una “raccolta dei momenti” più belli e decisivi per i due personaggi, già adorati dal pubblico:

Denji’s first days with his new family pic.twitter.com/kEo3GVQOv0 — Daily Chainsaw Man (@CSMperfect) October 19, 2022

Da come avete visto dalla prima puntata la vita di Denji è frammentata, fatta di stenti. Per pagare i debiti lasciati dal padre deve tutto quello che guadagna a un vecchio capo della Yakuza, altrimenti il medesimo lo avrebbe fatto a pezzi.

Fin da subito il pubblico viene catapultato all’interno di una storia oscura, curda e violenta, volta a narrare qualcosa di diverso in un mercato saturo e un medium che cerca sempre gli stessi messaggi e gli stessi concetti.

La storia è ancora lunga e il pubblico, specie se non ha letto il manga, si ritroverà catapultato in una narrazione scioccante e fuori dalle righe e il regista ha voluto preparare il pubblico al futuro di Chainsaw Man e di Denji.

Chainsaw Man è ormai uno dei migliori manga in circolazione. L’opinione è condivisa non solo dal pubblico ma anche dalla critica visto che Fujimoto continua a ricevere diversi riconoscimenti.

Fonte CB – Twitter